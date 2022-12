Argentinski golman opet šokira: Nosio lutku s Mbappeovom slikom, a Messi mirno gleda

Nogometaši Argentine izašli su na ulice Buenos Airesa kako bi proslavili naslov svjetskog prvaka s narodom, a golman 'gaučosa' Emiliano Martinez (26) ponovno se pobrinuo da svi pričaju o njemu. I ovaj put o sramotnom ponašanju.

Martinez, koji je proglašen najboljim golmanom SP-a u Katru, zalijepio je sliku Kyliana Mbappéa na lutku i s njom ponosno mahao prema tisućama ljudi.

Leo Messi, Mbappeov suigrač iz PSG-a, mirno je stajao sa strane i smješkao se. Baš ništa nije napravo da ukori Martineza ili mu da do znanja da to što radi nije u redu. Ovo bi mu Francuz itekako mogao zamjeriti.

Ranije se dogodila još jedna zanimljiva situacija. Netko je iz velike mase ljudi bacio plišanu kornjaču prema Messiju koji je sjedio na autobusu, on ju je uhvatio, nasmijao se od uha do uha i bacio ju natrag među publiku. Bila je to još jedna očigledna šala na račun sjajnog Mbappea, koji je u finalu zabio hat-trick 'gaučosima'.

A nije ni prvi put da argentinski golman provocira Mbappea. U finalu mu je zabio tri gola i jedan u raspucavanju, no Martinez si je dao za pravo da se sprda s njim. U svlačionici je tijekom slavlja zaustavio pobjednički vlakić i zatražio minutu šutnje za francuskog nogometaša. Mnogi su ga iskritizirali.

Podsjetimo, Martinez je usmjerio sve oči prema sebi na ceremoniji dodjele nagrada nakon finala u Katru kada je osvojenu zlatnu rukavicu stavio u međunožje i s njom se izrugivao francuskim navijačima.

