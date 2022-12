Argentinski izbornik: Netočno je da smo mi nesportska nacija! A Hrvatsku krasi zajedništvo...

Luka Modrić i Leo Messi po jednom su igrali finale Svjetskog prvenstva. Obojica su ponijela titulu najboljeg igrača prvenstva, ali samo pogledom su ispratili ono što su žarko htjeli. A to je 'zlatna božica'.

Mundijal u Katru posljednja im je šansa da se domognu ovog prestižnog trofeja koji bi obojicu lansirao među besmrtne. Messi bi stao uz bok Maradoni, a Luka bi ispisao povijest i donio malenoj Hrvatskoj prvi naslov svjetskog prvaka u povijesti. No, samo jedan će u finale.

U utorak od 20 sati na stadionu Lusail na rasporedu je spektakl za pamćenje. Hrvatska protiv Argentine za finale Svjetskog prvenstva. Prije četiri godine 'vatreni' su slavili 3-0, no ovo je jedna druga Argentina u kojoj Messi ne igra za cijelu momčad, nego momčad za njega. I tu je bitna razlika.

Foto: MOLLY DARLINGTON

I jedni i drugi su do polufinala došli nakon penala, a kakvi su dojmovi u argentinskom taboru uoči Hrvatske, otkrio je izbornik Lionel Scaloni.

Kakav je plan za Hrvatsku i služi li vam ona utakmica iz 2018. kao dodatna motivacija?

- Očekujemo tešku utakmicu. Hrvatska je odlična momčad, kod njih se posebno vidi zajedništvo, igraju kao momčad i veliki su izazov za nas. Ne treba uspoređivati utakmice na dva SP-a, svaka je utakmica za sebe. Ali oni su jako dobri i za nas će to biti teška utakmica.

Tijekom utakmice s Nizozemskom vidjeli smo da je Messi onaj kakvoga poznajemo iz 2019. Posebno je jak i učinkovit kad su odlučujući momenti. Kako ga usporediti s Maradonom i kako komentirate ponašanje igrača nakon utakmice s Nizozemskom?

- To je nogomet, ponekad se branite, nekad napadate, može se dogoditi štošta, možemo se posvađati, ući u sukob, zato je tu sudac da bude pravičan i treba staviti točku na tezu da je samo Argentina razlog takvog ponašanja. Mi smo znali izgubiti i nismo ništa rekli. Nisam siguran da je teza da smo mi nesportska nacija točna. Mi pokazujemo ponos i želimo igrati, a sudac je tu da donese odluke. Poštujemo svaku momčad, i Nizozemsku i Hrvatsku, svakog suparnika s kojim se suočavamo. To je posebno obilježje. Mi smo kao momčad više od pobjednika ili gubitnika, mi predstavljamo našu naciju. Messi je dosljedan u ponašanju, ima pobjednički mentalitet, želi nastaviti igrati nogomet zbog čega smo sretni.

Imate ozbiljan pristup, uspjeli ste ostaviti dramu po strani, a cijela je zemlja bila sretna nakon zadnje utakmice. Kako će Hrvatska pristupiti napadu, hoće li igrati kao Australija i Poljska?

- Da, svi se Argentinci nadaju pobjedi, svatko igra za svoj narod, za svoju obitelj, jako smo zahvalni našim navijačima koji imaju veliku zaslugu za ovo. Došli su ovdje da nas podupiru, na svakoj utakmici su s nama, a vrijeme će pokazati što će se dogoditi. Hrvatska igra ujednačeno, imaju odlične igrače, držat će se svog stila igre, imaju odličnu momčad i jako dugu nogometnu tradiciju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako se osjeća Di Maria?

- Prekjučer smo radili na oporavku igrača, razgovarali smo kako ćemo pristupiti Hrvatskoj. Danas imam malo jasniju ideju kako ćemo igrati, igrači se dobro osjećaju i morat ćemo razmisliti koliko dugo će tko igrati.

Izborniče, vi ste onaj koji donosi odluke. Jeste li uključili igrače u donošenje odluka, hoćete li više napadati?

- Mi imamo svoj vlastiti stil igre i u nekim situacijama se morate prilagoditi na igru suparnika, to da, ali uvijek razgovaramo s igračima, svatko od njih dijeli dojmove i misli, ali mislim da nećemo mijenjati stil igre. Igrat ćemo kao i do sada, ali ovisno o tome kako se razvija utakmica donosit ćemo dalje odluke.

Kako se nosite s emocionalnim dijelom?

- Isto kao prije prethodnih utakmica koje su bile ključne. Nakon poraza od Saudijske Arabije tako smo razmišljali i pristupali utakmicama. Svi znaju naš stil, znamo da je ovo samo još jedna utakmica u kojoj moramo dati sve od sebe. U prethodnoj smo prošli na penale, ali želimo proći ranije. Ovo je sport i nogomet i ponekad najbolji nije onaj koji pobjeđuje i tako moramo postupiti.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Je li ovo najznačajniji mjesec u vašoj karijeri. I tko je najbolji igrač Argentine?

- Nisam bio u ovoj poziciji jako dugo, nemam puno bitaka o kojima bih mogao govoriti. Najvažnije je ono što dolazi, ne mogu razmišljati o prošlosti, pripremam se za sutra i o tome jedino razmišljam. Ako počnem razmišljati o prošlosti i o tome hoću li dobiti ili izgubiti, to mi neće pomoći.

Na ovom SP-u vidjeli smo kako Argentina zabija golove brzo, u nekim utakmicama ste i primili golove. Kod Hrvatske je slično. Što je najopasnije kod Hrvatske, napad, posjed, brine li vas nešto?

- Uvijek analiziramo prethodne utakmice, što možemo bolje, fokusiramo se na to koju slabost možemo kod suparnika iskoristiti. A Hrvatska ima sjajne igrače, zagorčali su život puno suparnika, imaju igrače koji su opasnost, neću o slabim i jakim stranama, ali mi smo fokusirani na njihove slabosti. Analiziramo ih, nekad nam to pomogne, nekad ne.

Ovo je zadnje SP za Messija, imate li vi kao izbornik nešto što vrijedi reći, kako voditi Messija kroz ovo SP?

- Vidjet ćemo hoće li nastaviti, cijeli nogometni svijet uživa u njegovoj igri, ako ne nastavi, ići ćemo dalje. Ima puno toga za napraviti, bit će teška utakmica i moramo se usredotočiti na tu utakmicu.

Jeste li se spremali za produžetke i penale?

- Ponekad se nešto dogodi u zadnjoj minuti i zabijete gol. Brazil je mogao pobijediti u zadnjim minutama, na ovom SP-u se to događa. Je li pravedno ili ne, je li potrebno da se igra tako dugo... Na ovom SP-u igra se dodatnih 10 do 12 minuta i to je nešto što treba uzeti u obzir, raditi na tome, spremiti se i biti na razini zadatka - rekao je Scaloni.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na konferenciji mu je društvo pravio Nicolas Tagliafico, lijevi bek Lyona koji je i prije četiri godine igrao protiv Hrvatske.

- Prvi cilj smo postigli i radimo dalje na ispunjenju cilja. Jako smo sretni, ali razmišljamo samo o predstojećoj utakmici - rekao je Tagliafico.

Hoćete li igrati preko bokova ili u sredini?

- Znamo kako igra Hrvatska, da imaju jako dobre igrače u sredini, također su i visoki i mogu štošta ponuditi, mogu igrati kroz sredinu, mogu ubacivati, tranzicija. Ali imamo i mi svoje adute.

Bili ste i 2018. u postavi kad vas je Hrvatska pobijedila. U čemu su razlike?

- Četiri godine je prošlo i unatoč tome Hrvatska je i dalje u polufinalu. To znači da su dobro igrali, odlična su reprezentacija. Imamo određene sličnosti, ali ima i novih igrača i novih obilježja momčadi. Rekao bih da će biti dosta različita utakmica, da će se drugačije odvijati, da će imati drugačiji tijek. Mi ćemo iskoristiti iskustvo iz te utakmice i nadamo se pobjedi

Modrić, Brozović, Livaković... Kako pobijediti takve igrače?

- Imaju odlične igrače i kvalitetnu momčad, pokušat ćemo se usredotočiti na sebe i svoje igrače. Definirati svoje uloge, svjesni smo kvalitete koju imaju. Taj fokus na nas same. Znamo s čime ćemo se suočiti, podrazumijeva se da je naš suparnik momčad s odličnim igračima. Moramo razmišljati o sebi, to je ključ.

Na čemu posebno radite kada je u pitanju utakmica s Hrvatskom?

- Kad je u pitanju eliminacijska faza, zna se dogoditi da odlučuju zadnje minute. Ako gubite pokušavate zabiti gol, to su nadljudski napori, nije lako igrati u tim situacijama, ovisi o tome što prolazite. Možda ćemo morati odlučiti utakmicu u zadnjim trenutcima, to nam se znalo dogoditi, moramo biti spremni i naći načina da se ne iscrpimo i da ne damo njima puno prilika. Morat ćemo napraviti sve da damo sve od sebe i da na koncu mi pobijedimo.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Vidimo Messija koji je agresivan, kako komentirate njegovu osobnost?

- On je naš kapetan, lider, vođa, on nas motivira i gura dalje. Njegovo mjesto je posebno, znati da je on uz nas je jako veliki izvor motivacije, a svi skupa smo sretni što ga imamo kao kapetana, on ima potporu svih igrača. A svi imamo jedan cilj. To što je Messi s nama je najbolji dio priče.

Kakve lekcije ste izvukli iz teških utakmica iza vas? Jeste li samopouzdani kad su u pitanju kazneni udarci?

- Naš golman Martinez je jako dobar, mi imamo jako puno iskustva koje nas može odvesti dalje. Ovo je eliminacijska faza koja nije laka, iskusniji ima prednost, a mi moramo pokazati iskustvo i karakter. Moramo nadići teške situacije, a svatko mora reći da je on tu da predstavlja momčad. Vjerujemo Martinezu jako puno, nikad se ne zna, koliko god je dobar vratar, nikad ne znaš kako će se razviti situacija. Svi mi vježbamo penale, ali nije ista situacija kao na treningu, jer na tribinama ja jako puno navijača.

Što se tiče Hrvatske, hoće li biti u sličnoj formaciji kao Australija?

- Mislim da imaju nekoliko opcija. Ne mislim da će Hrvatska igrati kao Australija, imaju odličan vezni red, oni će također pokušati uzeti kontrolu nad loptom i igrom. Utakmica protiv Australije je bila puno drugačija. Moramo biti spremni na sve i od prvog trenutka biti proaktivni.

Imate li bilo kakav kontakt s Nizozemcima i što ste im rekli?

- Ne, nisam razgovarao s mojim bivšim suigračima. Pozdravili smo se, ali nakon toga nismo više razgovarali. Pretpostavljam da ćemo o tome razgovarati u budućnosti.

Kako se prilagođavate različitim formacijama vašeg trenera?

- Mogućnost prilagodbe na različite formacije je prednost i kvaliteta jedne momčadi. Sve zavisi o različitim trenutcima, tko je u najboljoj poziciji. To je velika snaga naše momčadi i to može biti opasno po suparnika.

Najčitaniji članci