Argentinski izbornik o kaosu: 'Najveći cirkus koji sam vidio!', Messi napisao samo jednu riječ

Ovo je najveći cirkus koji sam doživio u karijeri, kazao je izbornik argentinske olimpijske reprezentacije Javier Mascherano nakon poraza Argentine od Maroka sa 1-2 u kaotičnom otvaranju olimpijskog nogometnog turnira. Teško je opisati što se sve događalo na stadionu Geoffroy-Guichard u Saint-Etienneu u susretu između Maroka i Argentine. Bio je to nadrealni scenarij za prvu utakmicu olimpijskog turnira, kako su primijetili francuski mediji.

Invazija navijača, prekid zbog sigurnosnih razloga, remi 2-2, pa poništeni gol dva sata nakon kraja utakmice, te na koncu pobjeda Maroka od 2-1 rezultat su kaotičnog otvaranja olimpijskog nogometnog turnira.

- Bio je to najveći cirkus koji sam doživio. Ono što se dogodilo na terenu bio je skandal. To nije susjedski turnir, to su Olimpijske igre. Utakmica je prekinuta sedam puta, moraš donijeti odluku kada se treći put dogodi prekid. Rekli su nam da je utakmica prekinuta iz sigurnosnih razloga. U svlačionici smo proveli više od sat i pol u kojoj nam nitko nije rekao što će se dogoditi. - dodao je bivši veznjak Barcelone, Liverpoola, West Hama i još niza klubova.

Show je počeo u 16. minuti sudačke nadoknade kada je Argentina zabila za 2-2. Bio je to nevjerojatan gol "Gauča". Argentina je u istom napadu dva puta uzdrmala okvir gola, marokanski vratar je obranio jednu loptu, da bi iz četvrtog pokušaja Cristian Medina zabio za 2-2.

Football - Men's Group B - Argentina vs Morocco | Foto: Thaier Al-Sudani

Ljuti marokanski navijači su zasuli teren čašama i bocama, a 20-ak navijača je utrčao u teren. Švedski sudac Glenn Nyberg je poslao ekipe u svlačionicu, ali nije svirao kraj utakmice, već prekid. Sve je završilo u velikoj zbrci, čak su mediji objavljivali kako se Argentina spasila u sudačkoj nadoknadi izvukavši bod.

Na službenom razglasu su navijači zamoljeni da napuste stadion, što je odavalo dojam da je sve gotovo. Međutim, potom se na službenoj olimpijskoj stranici pojavila vijest da je utakmica prekinuta. Uslijedila je gotovo dvosatno vijećanje hoće li se susret nastaviti ili će biti prekinut. Na koncu su se momčadi iza 19.00 sati pojavile na terenu kako bi mogle odigrati dodatne tri minute.

Prije nastavka izjednačujući gol Argentine je poništen zbog zaleđa nakon video analize, a Maroko je u dodane tri minute obranio prednost.

- Stalno su nam govorili, gledamo, gledamo. Ni marokanski igrači nisu htjeli igrati tri minute kasnije. Ne treba nam pomoć, ali niti da nam se rugaju kao danas - rekao je Mascherano.

Oglasio se i argentinski nogometni majstor Lionel Messi koji se oporavlja od ozljede gležnja.

- Neobično - napisao je kratko Messi.