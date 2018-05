Arhitektonsko čudo iz Turske: Dobrodošli u stadion Krokodila

Turski prvoligaš Bursaspor 13. svibnja službeno će protiv Trabzonspora otvoriti svoju spektakularnu Krokodil (tur. Timsah) Arenu nakon sedam godina izgradnje.

Vanjski dio stadiona dizajniran je tako da bude u obliku tijela i glave krokodila u naravno, zeleno-bijeloj kombinaciji, kombinaciji koja sadrži klupske boje. Izgleda fenomenalno i unikatno, jedan je od najljepših stadiona uopće.

Pravi arhitektonski podvidg...

New Bursaspor stadium... jeezo!



Any thoughts on what the animal of choice could be at the Nou Campy? 😆 pic.twitter.com/BPBW6mBBu8 — The Dark Blues (@TheDarkBlues) May 8, 2018

Bursaspor's stadium, the Timsah Arena, is simply superb.



What an incredible design. pic.twitter.com/fUeaCDyOBx — FourFourTweet (@FourFourTweet) May 3, 2018

It’s different that’s for sure 🐊



What do you make of the Bursaspor stadium design? pic.twitter.com/1J595xQ86n — Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) May 3, 2018

The Timsah Arena of Bursaspor. 🇹🇷🐊 pic.twitter.com/vZ1YPhGCQS — Footy Jokes (@Footy_JokesOG) May 3, 2018

Oslanjajući se na 4.374 kvadratnih metara zemljišta, stadion kapaciteta 43.877 ima dvije etaže i jednu platformu. Stadion zadovoljava kriterije Uefe i Fife.

Stadion posjeduje 70 apartmana i 84 ulaza. Obezbjeđen je i kapacitet za 207 hendikepiranih gledatelja. Parking ima kapacitet za 1.551 vozilo i 256 autobusa.

Yeşil Timsahlar (zeleni krokodili) nadimak je klub koji je samo jednom osvojio tursko prvenstvo i to prije 12 godina.