Armada presrela bus s igračima Rijeke: Dosta je gaženja kluba

Nakon 17 kola elitnog ranga hrvatskog nogometa Riječani se nalaze na osmom mjestu s 15 bodova. Veliki je to šok za navijače kluba s Rujevice, a imali su što na to reći i njihovi najvjerniji pratitelji - Armada. Poslali su im poruku nakon poraza od Dinama (7-2), a zaustavili su i njihov autobus.

Objavili su fotografiju na službenim stranicama iz Armade, ali pitanje je kad se to dogodilo s obzirom na to da trenutačno traje reprezentativna pauza te su gotovo svi igrači na odmoru ili s nacionalnom selekcijom. Prema fotografijama se to dogodilo na naplatnim kućicama.

- Ništa nije sveto, sve je bruto i neto! Vaš odmor na Kvarneru i gaženje našeg kluba je gotovo! - poručila je Armada u objavi.

Također, Rijeka je zbog loših rezultata kaznila igrače, a oni su se požalili udruzi Nogometni sindikat. U nastavku sezone očekuje se 'preporod' momčadi s Rujevice, ali pitanje je može li se to dogoditi.

Najčitaniji članci