Armagedon polufinala: Đurđev na Bažanta, Škrijelj 'lucky loser'

U subotu slijede polufinala Armagedon turnira, a u perolakoj kategoriji su se dogodile manje promjene. Tako će se protiv Danijela Bažanta boriti Nikola Đurđev, dok su u drugu borbu 'uletjeli' Nino Škrijelj i Gordan Lovrić

<p>Nakon kraće pauze i uvida 'iza scene' u 'Armagedon showu', slijedi spektakularno polufinale <strong>FNC Armagedona</strong>. Četvrtfinalni mečevi su iza nas, pobjednici su izborili plasman dalje, ali neki su morali odustati pa je tako došlo i do promjena na 'fight cardu'. Danas predstavljamo polufinala u perolakoj kategoriji (do 66 kg).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U četvrtfinalu je <strong>Danijel Bažant</strong> dobio Ninu Škrijelja i to nakon što su se suci odlučili za dodatnu, treću rundu, jer nakon prve dvije nisu mogli odrediti pobjednika. U polufinalu će ići na <strong>Nikolu Đurđeva </strong>koji je svladao favoriziranog <strong>Đorđeta Stojanovića</strong> te dominirao praktički cijeli meč, ali na kraju i priznao da mu je kondicija slabija strana.</p><p>- Pokazao je Bažant da je potkovan kao i svi njegovi borci koji su uvijek spremni i imaju srce. Đurđev nije toliko iskusan kao Bažant, ali vidi se da dečko radi na sebi. Očekujem tijesan i dobar meč - rekao je Dražen Forgač.</p><p><strong>CIJELU ANALIZU KATEGORIJE DO 66 KILOGRAMA:</strong></p><p>- Bažant mi je izgrađeniji borac, pokazao je da može držati tempo tri runde - tehnički je dobar i kad je umoran. Đurđevu se vidi da je jako talentiran borac, ali vidjelo se da ušao sa '-' u turnir, odnosno da mu je bila prva profi borba. Eksplozivan je i silovit, ali malo lošije kontrolira distancu, ide na nokaut sa svakim udarcem - rekao je komentator i bivši borac Matej Truhan. </p><p>No, imao je sreće Nino Škrijelj jer je Mateo Bolfan zbog ozljede morao odustati od polufinala pa je on kao 'lucky loser' ušao u polufinale. Ali nije jedini - jer je Mađar <strong>Robert Kardos</strong> koji je pokazao zavidne vještine u parteru i tako svladao <strong>Gordana Lovrića</strong> također otpao za polufinale te će na njegovo mjesto upasti upravo poraženi Lovrić. </p><p>Tako nas, iako su Truhan i 'Forgy' analizirali meč Kardosa i Škrijelja, u drugom polufinalu očekuje dvoboj 'lucky losera' između borca iz ATT-a i pulskog Gladiatora. Podsjetimo, polufinala Armagedon turnira na rasporedu su u subotu, 3. listopada, s početkom u 20 sati uz ekskluzivan prijenos na YouTube kanalu 24sata.</p>