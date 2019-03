Arrivederci Roma, VAR te ne voli: 'Krađa', 'Sramota', 'Užas'

Realu se sve srušilo u jednom tjednu, a Romi u samo pet dana. U subotu ih je s 3-0 zgazio Lazio - najbolniji mogući poraz, u srijedu su ispali iz Lige prvaka - utoliko jače boli jer misle da su pokradeni.

Posljedice? Predsjednik urla 'Dosta mi je ovog sranja!', novine vrište optužbama na račun sudaca, VAR-a i Uefe, trener Di Francesco ne daje izjave za medije koji iz klupskih izvora prenose vijesti o tome da je ionako bivši. Show...

Foto: PEDRO NUNES

Roma je u uzvratu osmine finala kod Porta igrala produžetke. Domaći su u 117. dobili sumnjivi penal nakon VAR-provjere, a kad je u 120. u Portovom šesnaestercu srušen Schick Turčin Cakir nije ni bacio oko na VAR. Odmahivanje rukom, igraj dalje i... Arrivederci Roma. VAR te ne voli. Pozdravi se s Ligom prvaka.

Predsjednik James Pallota je totalno izgubio živce. Na službenom klupskom twitter profilu krenula je tirada.

JP: “Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Non ho più parole!” pic.twitter.com/uHqgJqGKsi