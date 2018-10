Arsenalova petarda Fulhamu: Ramseyevo remek djelo petom

Nastavlja se sjajna forma Arsenala koji je ostvario već devetu pobjedu u nizu. Posljednja žrtva bio je Fulham prema kojem 'topnici' nisu imali milosti.

Slavili su gosti s 5-1. Golijadu je započeo Lacazette sa svoja dva gola, a onda su u igru ušli još Aubameyang i Ramsey te dodali nova tri. Dva puta je pogađao Gabonac dok je Velšanin zabio jedan.

Upravo taj jedan gol Ramseya ostao je posebno upečatljiv. Napravio je on pravo remek djelo u 67. minuti, istoj minuti u kojoj je i ušao u igru.

S lijeve strane je prizemnu loptu pred gol Fulhama poslao Aubameyang, a onda je uslijedio trenutak magije u režiji Ramseya. Lagano je on petom udario loptu i tako prevario protivničkog golmana i povisio vodstvo Arsenala na 3-1.

Aaron Ramsey's so amazing goal against Fulham.



This goal deserves Puskas Award! What a goal!⚽️👏❤ pic.twitter.com/OQgyZMQwa9