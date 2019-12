Arsenalovoj noćnoj mori nema kraja! VAR cirkus na Otoku...

Nakon velikog boda i remija protiv Manchester Cityja, Newcastle je pobijedio Sheffield 2-0 u 15. kolu Premier lige. Gosti su poveli preko Saint-Maximina, a o drugom golu će se pričati danima.

Willems je sa svoje polovice nabio loptu ka Andyju Carrollu koji ju je spustio prema sredini za Shelveyja. Bivši igrač Liverpoola dojurio je do lopte u punom sprintu i krenuo je prema golu domaćih, a pomoćni sudac dignuo je zastavu pokazavši da je Shelvey bio u zaleđu. Nogometaši Sheffielda su stali s igrom misleći da je zaleđe, a Shelvey je dotrčao do gola i zabio pored Hendersona koji to nije ni pokušao obraniti jer je i on mislio da je riječ o zaleđu. No gadno su se prevarili. Ljudi iz VAR sobe kontaktirali su glavnog suca i javili mu da nema ni riječi o zaleđu, a u to se uvjerio i sam sudac koji je potom priznao gol Shelveyja!

Foto: Reuters

Domaćini su se bunili, nisu mogli vjerovati što se događa jer je zaista bilo riječ o neviđenoj situaciji. Pomoćni sudac je taj koji je dignuo zastavicu i igrači domaće momčadi su mislili da je zaleđe, no očito su morali pričekati glavnog suca da to sve potvrdi.

Otkad se VAR uveo u Premier ligu, nažalost gledamo sve više ovakvih i sličnih situacija, iako VAR u ovome slučaju uopće nije kriv. Ali općenito gledajući, broj sudačkih pogrešaka uopće se nije smanjio.

Foto: ANDREW YATES

Šok terapija na trenerskoj klupi Arsenala, odnosno smjena Unaija Emeryja, nije dala rezultata. U 15. kolu Premier lige "topnici" su u četvrtak na svom terenu izgubili od slabašnog Brightona s 1-2. U nedjelu su uspjeli uzeti bod Norwichu (2-2), ali Brighton je očito bio prejak.

Foto: MATTHEW CHILDS

Webster je doveo goste u vodstvo u 36. minuti, izjednačio je Lacazette u 50., a za goste je pobjedu potvrdio Maupay golom u 80. minuti. Očajni rezultati Arsenala su se tako nastavili i dalje. U Premier ligi za pobjedu ne znaju točno dva mjeseca, a posljednji put su u svim natjecanjima pobijedili 24. listopada Vitoriju Guimaraes. U posljednjih deset utakmica imaju pobjedu, pet remija i četiri poraza.