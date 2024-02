Arsenalu derbi protiv Liverpoola

U derbiju 23. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je na svom terenu svladao Liverpool s 3-1 (1-1).

Domaći su do prednosti stigli u 14. minuti nakon što je Odegaard sjajno proigrao Havertza koji je izašao sam pred Alissona koji mu je obranio udarac, ali lopta se odbila do Sake koji je bio koncentriran i zatresao mrežu.

Uslijedile su nevjerojatne obrambene pogreške, u trećoj minuti nadoknade prvog dijela Raya nije na vrijeme izašao pokupiti loptu koju je gradio Saliba, a potom se ona odbila od Gabriela u mrežu. No, u 67. minuti gosti su uzvratili poklon, Van Dijk je sada gradio loptu za svog vratara, Alisson ju je, pak, u pokušaju ispucavanja promašio te ostavio Martinelliju prazan gol što Brazilac nije propustio.

Foto: JOHN SIBLEY

Konačnih 3-1 postavio je Trossard u drugoj minuti nadoknade drugog dijela nakon krasne solo-akcije proturio je loptu kroz noge Alisona.

Nogometaši Manchester Uniteda na svom su Old Traffordu upisali uvjerljivu 3-0 (1-0) pobjedu protiv West Ham Uniteda.

Prvi gol na utakmici postigao je Hojlund (23), dok se u nastavku dva puta u strijelce upisao Garnacho (49, 84) pa su navijači "crvenih vragova" napokon mogli bez stresa gledati završnicu susreta.

Foto: CARL RECINE

Chelsea je, pak, pretrpio još jedan "šamar" u ovoj sezoni izgubivši na svom Stamford Bridgeu od Wolverhampton Wanderersa 2-4 (1-2). Utakmica je dobro počela za "plave" koji su poveli golom Palmera (19), no Matheus Cunha (22) svojim prvi golom te Ait Nouri (43) su već do odmora preokrenuli. Cunha (63, 82-11 m) je s dva gola u nastavku odveo "vukove" do prednosti 4-1 prije no što je veteran Thiago Silva (86) ublažio poraz Chelseaja.