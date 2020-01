As iz četvrtoligaša ispunio je obećanje: 'Stonesu bi dao i 50'

Manchester City dominatnom izvedbom pobijedio je četvrtoligaša Port Vale 4-1 u FA kupu.

No, iz očekivane pobjede 'građana' rodila se bolja priča od samog trijumfa, a vezana je za njihova protivnika. Klub iz Burslema postao je popularan na društvenim mrežama nakon što je njihov napadač postigao gol. Tom Pope zabio je za izjednačenje u 35. minuti poništivši gol Zinčenka.

I tako je pobijedio bitku sa Johnom Stonesom. Pa kakve veze napadač četvrtoligaša ima sa stoperom 'građana' osim što ga je ovaj čuvao na ovoj utakmici?

U lipnju 2019. godine Pope je zainteresirao englesku javnost nakon objave na Twitteru.

- Upravo sam odgledao najzanimljivije trenutke s utakmice Engleske. Znam da igram u četvrtoj ligi, znam da je on i reprezentativac koji zarađuje 150 tisuća funti tjedno. Također, znam da je milijun puta bolji igrač od mene, ali volio bih igrati protiv Johna Stonesa svaki vikend! Zabio bih 40 golova u sezoni - napisao je tada Pope.

U subotu je konačno dobio priliku zaigrati protiv Cityja, a gle čuda - na travnjaku je bio Stones i Pope mu je uspio zabiti!

A nakon utakmice imao je novi komentar. Čovjeku treba dići spomenik.

- Ispričavam se što ne mogu svima odgovoriti, ludnica je. Samo bih htio reći da sam potpuno pogriješio i da sam ogorčen što sam rekao da bih postigao 40 golova u sezoni. Mislim da bi dao 50. Uživajte u vikendu - napisao je na Twitteru.

Sorry I can’t reply to everyone it’s gone mental! I’d just like to say I was completely wrong and bang out of order to say I’d score 40 a season..... it’s more like 50 😊😊😊 enjoy your weekend 👍🏻👍🏻👍🏻