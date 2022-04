AS: Modrić ima dvije ponude. Nije sigurno da će ostati u Realu

Luki Modriću na ljeto istječe ugovor s Real Madridom, a o novom još nitko ne priča. Luka navodno traži plaću od 12.5 milijuna eura, Real se nećka. Puno im je, kažu. Uostalom, praksa madridskog kluba je da ne produžuje ugovore s igračima starijim od 35 godina, pogotovo uz takvu plaću. No, ne zovu se svi Luka Modrić i nitko ne igra ovako moćno s 36 godina kao on.

Nakon još jedne njegove čudesne partije, Real Madrid ne bi trebao puno razmišljati. Njegova magija ne staje ni s 36 godina i nakon još jedne nevjerojatne partije protiv Chelseaja, pokazao je čelnicima što bi mogli izgubiti.

A onoj čudesnoj asistenciji pričat će se danima u svakom kutku zemaljske kugle. Hrvatski maestro opet je očarao svijet. Opet je plesao s loptom onako kako samo on zna, diktirao tempo, razigravao suigrače, znao stati kada treba, razbijao suparničke napade. Igra tako čarobno da se na trenutak zamislimo i pitamo koliko zaista ima godina.

Da se njega pita, on bi u Realu završio karijeru, navijači ga vide kao legendu i idola, ali što čekaju čelnici? Odigrao je za klub 427 utakmica, osvojio brojne trofeje, zasjao i spasio Real na stotine puta. Puno im je dati onoliko koliko traži, a to bi im se moglo obiti o glavu. Španjolski AS piše kako je Luka dobio već dvije ponude. Jedna je Juventusova, a druga je stigla iz dalekog Katara.

Oba kluba mu navodno nude dvogodišnje ugovore, dok bi u Realu produžio do 2023. godine. No, njegovo srce kuca za kraljevski klub i čekat će koliko god treba. Njegova želja je u umiroviti se u bijelom dresu.

- Moj je dojam da će Modrić nastaviti karijeru u Realu. Mislim da ćemo ga i sljedeće sezone gledati u bijelom dresu, ali ne bih rekao da će se to dogoditi 100 posto. Pregovori još nisu započeli - tvrdi novinar AS-a Sergio Santos.

Modrić je u Real stigao 2012. godine. Navijači su ga nakon pola godine prozvali najgorim pojačanjem u povijesti kluba, no nisu shvatili kakvog čarobnjaka imaju pred nosom. Trebalo mu je samo malo vremena za prilagodbu. I onda je krenuo njegov šou. Odigrao je 427 utakmica, zabio 31 gol i 70 puta asistirao.

A uskoro bi trebao kupiti nove vitrine jer u stare baš ništa ne stane. Tamo se nalaze četiri Lige prvaka, dvije La Lige, jedan Kup, četiri španjolska Superkupa, tri europska Superkupa. Tim pokalima pridružit će se vrlo vjerojatno novi La Lige jer su Madriđani na korak od novog naslova, a uz to su i u polufinalu Lige prvaka gdje igraju protiv Manchester Cityja.

I tko zna. Možda baš hrvatski maestro bude opet čovjek odluke. I zbog toga Real ne smije više čekati. Inače bi mogao ostati bez svog čarobnjaka.

Najčitaniji članci