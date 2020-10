Asanović: Došao sam privatnim avionom, a taj je gol pomogao u ostvarivanju samostalnosti...

Hrvatska je 17. listopada 1990. godine odigrala povijesnu utakmicu. Te je večeri u Maksimiru pred 30.000 gledatelja pobijedila SAD 2-1, a prvi je povijesni gol zabio Aljoša Asanović (54)

<p>Bio je to povijesni dan, a u subotu se obilježava 30. obljetnica. <strong>Hrvatska </strong>je tog 17. listopada 1990. godine odigrala prvu povijesnu utakmicu u novoj eri. U Maksimiru je pred 30.000 gledatelja pobijedila SAD 2-1. Golove su zabili <strong>Aljoša Asanović</strong> i <strong>Ivan Cvjetković. </strong>Prvi je, povijesni gol, zabio baš Aljoša.</p><p>- Naravno da je to trenutak koji ću pamtiti cijeli život, nešto posebno, nešto je obilježilo moju karijeru. Bilo je s Hrvatskom puno lijepih trenutaka, ali taj je uz bronce iz Francuske bio najljepši - prisjeća se na početku razgovora Asanović.</p><p>Gol je Aljoša zabio u 29. minuti, četiri minute kasnije je Cvjetković zabio za 2-0, a Amerikanci su počasni gol zabili u 80. minuti. Za Hrvatsku su igrali: Ladić, Vulić, Dražić, Ćelić, Kasalo, Peršon, Šalja, Kranjčar, Asanović, Mlinarić, Cvjetković. S klupe su kasnije ušli Mladenović, Gabrić i Židan. Na klupi je bio pokojni Dražan Jerković.</p><p>- Bila je to specijalna večer za Hrvatsku. Svi smo disali kao jedno. Taj moj gol i pobjeda su nam vjerojatno pomogli u ostvarivanju samostalnosti. Pa, u tom trenutku je rijetko tko u svijetu znao što se sprema u Hrvatskoj, da nas čeka rat - kaže Asanović, koji je te 1990. godine nosio dres francuskog Metza.</p><p>- Ma u Francuskoj nitko nije imao pojma da se igra ta utakmica. Ne znam je li to znao itko u Europi - počinje Aljoša i nastavlja:</p><p>- Predsjednik Metza Carlo Molinari mi je odobrio dolazak na utakmicu u Zagreb. Za taj me klub vežu lijepe uspomene, a da nije bilo predsjednika ne bih ni igrao tu utakmicu. Isprva me nije pustio, jer smo imali prvenstvenu utakmicu. Mislio je da ću previše vremena potrošiti na odlazak u Zagreb i povratak u Francusku, da neću stići na utakmicu Metza. Tada smo se sjetili da u Zagreb mogu privatnim avionom. Stigao sam na dan utakmice i zaigrao protiv Amerikanaca.</p><p>Odigrao je Aljoša 58 minuta, nakon toga je žurio na avion, da se vrati u Metz.</p><p>- Lako je danas igračima. U ono vrijeme nije bilo puno privatnih letova. To je bio luksuz, a danas je let privatnim avionom normalan mnogim igračima - kaže nam Asanović.</p><p>On je danas HNS-ov koordinator za dijasporu, a za Hrvatsku je igrao od 1990. do 2000. godine. Deset godina, 62 nastupa i tri gola. Zabio je Amerikancima 1990. i 1997. godine dva gola Japancima u prijateljskoj utakmici. Bio je briljantan na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Davor Šuker je bio Zlatna kopačka, a Asanović mu je sjajno asistirao na tom Mundijalu.</p><p>U karijeri je igrao za Hajduk, Metz, Cannes, Montpellier, Valladolid, Derby County, Napoli, Panathinaikos, Austriju Beč, Sydney i Croatiju Toronto.</p><p><b>POGLEDAJTE SAŽETAK UTAKMICE HRVATSKA - SAD:</b></p>