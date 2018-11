Sastav za Hrvatsku: Enrique sa SP-a uzeo samo 11 igrača

Izbornik Španjolske Luis Enrique ima puno poteškoća pri slaganju udarne momčadi koja bi se trebala suprotstaviti Hrvatskoj na Maksimiru u četvrtak. Daleko je to od situacije iz rujna kada je Španjolska slavila s visokih 6-0 u Elcheu.

Neki nositelji igre Španjolske poput Marca Asensija i Isca griju klupu u Real Madridu, a nema ni ozljeđenih Danija Carvajala, Nacha...

Enrique je iz momčadi koja je igrala na Svjetskom prvenstvu u Rusiji ostavio samo 11 igrača za utakmicu protiv Hrvatske: De Gea, Kepa Arrizabalaga, Alba, Sergio Ramos, Cesar Azpilicueta, Sergio Busquets, Saul Niguez, Isco, Marco Asensio, Iago Aspas i Rodrigo Moreno.

Foto: Marca.com

Vjerojatni sastav Španjolske: 4-5-1

David de Gea - Popio je tri komada protiv Engleske, ali još je ispred Kepe. Brojni simpatizeri Španjolske zazivaju njegovo prebacivanje na klupu i na golu žele vidjeti upravo Kepu.

Cesar Azpilicueta - Univerzalac Chelseja igra na vrlo visokoj razini. Jednako dobro pokriva stoperske i obje bočne pozicije, a protiv Hrvatske će uskočiti na poziciju desnog beka koja je upražnjena ozljedama Danija Carvajala i Nacha.

Iñigo Martinez - Ovaj cijenjeni branič napušta Baskiju samo kad odlazi na reprezentativna okupljanja. Branio je boje Real Sociedada, a danas je član Atletic Bilbaa. Za 'Furiju' je skupio samo četiri nastupa, a sada mu se neočekivano otvorila prilika da zaigra u prvom sastavu.

Sergio Ramos - Za Španjolsku je skupio 160 nastupa u kojima je zabio 16 puta, a od toga jednom i Hrvatskoj u našem prvom međusobnom dvoboju Lige nacija u Elcheu. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći s novim partnerom u obrani.

José Gayà - Njegova Valencia ne igra u bajnoj formi, ali on je jedna od rijetkih pozitivnih točaka. U A selekciju ga je uveo upravo Luis Enrique koji mu vjeruje i mogao bi ga pretpostaviti povratniku Jordiju Albi. Ima tek dva nastupa za A selekciju 'Furije', a to bi mogao iskoristiti Ante Rebić koji će igrati na njegovoj strani.

Sergio Busquets - Mozak i stabilizator ekipe Španjolske i Barcelone već godinama. Na leđima ima 110 nastupa, a suigračima život čini ugodnijim. Messi je jednom prilikom rekao Guardioli: Volim ovog momka, kad god su nevolje on je tu."

Saul Niguez - Već godinama je ključna karika veznog reda Atletico Madrida, a sada je to postao i u reprezentaciji. Za 'Furiju' je odigrao 16 utakmica, a zabio je dva gola. Oba u ovogodišnjoj Ligi nacija, jedan Engleskoj, a jedan Hrvatskoj.

Dani Ceballos - Sjajno je započeo sezonu, ali njegova minutaža se dolaskom Solarija na klupu Reala rapidno smanjuje. Ipak, nedostatak igrača poput Thiaga Alcantare i Kokea mu otvara vrata udarne postave.

Marco Asensio - Ni njemu ne cvjetaju ruže nakon dolaska Santiaga Solarija na klupu Real Madrida. Opet mu se ponavlja prošla sezona kada je bio zacementiran na klupu Reala, ali mu Enrique vjeruje. Jedini gol za reprezentaciju je zabio, pogađate, Hrvatskoj u Ligi nacija. u tom susretu je dodao i tri asistencije.

Isco - Očekivao je da će više igrati u Real Madridu nakon odlaska Cristiana Ronalda, ali ponovno grije klupu. Ipak, Enrique ne zanemaruje njegovu klasu i cijeni njegovu okomitost i sposobnost da driblingom prođe bilo kojeg čuvara.

Iago Aspas - Uskočit će u udarnu postavu, budući da je Alvaro Morata već neko vrijeme u kriminalnoj formi. Voli igrati između linija, a svojom bi brzinom mogao zadavati velike probleme Dejanu Lovrenu i Domagoju Vidi. Za Španjolsku je u 16 utakmica zabio šest golova, a protiv Hrvatske je u prvom susretu ostao na klupi.

Dalića muči tek lijevi bek

- Mi smo sada u boljem stanju, boljoj formi nego tada. U Španjolskoj smo doživjeli debakl, moramo tražiti revanš, ali ne kroz neku osvetu ili naboj, već samo kroz tri boda. Mi smo kvalitetniji nego prije dva mjeseca, to je bitno, i svi smo zdravi. Španjolska je u međuvremenu izgubila od Engleske, izgubili su 'sigurno' prvo mjesto, više ne odlučuju sami o sebi. S dvije pobjede mi smo prvi u skupini, treba vjerovati. Veseli me da su igrači u puno boljoj formi nego prije - kazao je Dalić kojeg muči tek problem lijevog beka, budući da će nedostajati Strinić, Barišić, Sosa i Pivarić koji su ozljeđeni.

Priliku će dobiti i neki mlađi igrači koji su ušli u kadar A selekcije.

- Stalno govorim da trebamo novu energiju, njih tri su sada s nama, a tu su još Benković, Sosa, Katić, Pongračić... Ali, U-21 vrstu očekuje teška utakmica s Francuskom. Brekalo i Vlašić su kroz klubove pokazali dobru formu, to ih je dovelo u reprezentaciju, zaslužuju biti ovdje s nama. Vidjet ćemo hoće li dobiti šansu, ali oni nam trebaju svojom brzinom i energijom. Vidjet ćemo u kakvom su stanju, ali mogli bi dobiti šansu - kazao je hrvatski izbornik.

Vjerojatni sastav Hrvatske: 4-2-3-1

Lovre Kalinić - Izgleda da će na gol iako je bio ozlijeđen i još nije u top-formi. Mnogi na golu žele vidjeti Dinamova Dominika Livakovića koji brani u vrlo dobroj formi, ali je izbornik Zlatko Dalić dao nagovijestiti da ne želi velike promjene u momčadi.

Šime Vrsaljko - Problemi s koljenom su ga mučili dugo, ali vratio se. Trener Intera Luciano Spalletti mu dozira minutažu u Interu čime će Zlatko Dalić vjerojatno biti zadovoljan. Šime dolazi spreman i oporavljen, a znamo da je jedina prava opcija za našu deficitarnu poziciju.

Dejan Lovren - Uglavnom na klupi Liverpoola, i on se vraća nakon ozljede. Jurgen Klopp ga ne želi forsirati nakon neugodne ozljede trbušnog zida. Propustio je i utakmicu Liverpoola na gostovanju protiv Crvene zvezde zbog mučnine, ali čini se da na reprezentativno okupljanje dolazi spreman. Doduše s manjkom utakmicama u nogama.

Domagoj Vida - Standardan u Bešiktašu, on i Pepe su stoperski par. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako Domagoja Vidu ne želi prinudno stavljati na poziciji lijevog beka jer Vida u paru s Lovrenom igra izvanredno. Ustvrdio je kako bi u tom potezu bilo više štete nego koristi.

Tin Jedvaj/Antonio Milić - Dvojba za Dalića. Bliži je Tin Jedvaj, zabio je sad za Bayer. Jedvaj je započeo zadnje četiri utakmice u Bayeru, a Milić pati zbog loših rezultata belgijskog Anderlechta. Češće je na klupi nego što igra.

Luka Modrić - Asistirao za Benzemi prošlog vikenda, a Real Madrid polako izlazi iz velike krize. Izbornik Zlatko Dalić kazao je kako ne sumnja u kapetana hrvatske reprezentacije koji se još traži nakon iscrpljujuće godine u kojoj je Hrvatsku odveo do finala Svjetskog prvenstva i uzeo nagradu za najboljeg igrača svijeta 'The Best'.

Ivan Rakitić - Sudjelovao je u porazu Barcelone protiv Betisa. Zaradio je i crveni karton što je potpuno netipično za njega. Možda je podlegao atmosferi, budući da je godinama nosio kapetansku traku u Sevilli koja je veliki rival Betisu. Ipak, u Barceloni ove sezone igra fantastično i mnogi tvrde da igra najbolji nogomet u karijeri.

Marcelo Brozović - Standardan u prvih jedanaest, ali i on je ovaj vikend “pocrvenio” protiv Atalante. I on ove sezone igra sjajno.

Ante Rebić - Za vikend je asistirao Luki Joviću, a općenito je jedan od najkorisnijih igrača Bundeslige. Nosi svoj Eintracht sa četiri gola i dvije asistencije u sedam odigranih utakmica.

Ivan Perišić - Nije zabio od prijateljske protiv Portugala, čak ni za Inter. Bez gola je 15 utakmica u nizu, ali Perišić je za reprezentaciju uvijek dodatno motiviran.

Andrej Kramarić - Zabio je drugu utakmicu zaredom. Pogađao je protiv Lyona u Ligi prvaka, te za vikend Augsburgu. Prometnuo se u prvu špicu reprezentacije nakon što na ovo okupljanje nisu pozvani Ivan Santini i Marko Livaja.