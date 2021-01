Vodeći dvojac talijanskog nogometnog prvenstva Milan i Inter u svojim je susretima 19. kola osvojio samo bod, Milan je izgubio kao domaćin od Atalante s 0-3 (0-1), dok je istovremeno Inter na gostovanju kod Udinesea odigrao samo 0-0.

Atalanta je na San Siru u potpunosti nadigrala lidera prvenstva te stigla do pobjede golovima Romera u 26., Iličića iz penala u 53. i Zapate u 77. minuti. Bila je to uvjerljiva predstava Gasperinijeve momčadi i jedna od lošijih 'rossonera' ove sezone.

No, ima i dobrih stvari u gradu mode. Ante Rebić se vratio u momčad Milana nakon što se oporavio od koronavirusa, a priliku za debi, kao što je Pioli i najavio, dobio je Mario Mandžukić, koji je u klub stigao početkom tjedna. Hrvati su igrali od 70. minute, dok je u momčadi Atalante Boško Šutalo ostao na klupi, a Mario Pašalić nije konkurirao za nastup.

Inter je imao priliku pobjedom u Udinama bodovno se poravnati s Milanom na polovici prvenstva, no nije uspio zatresti mrežu suparnika. Marcelo Brozović igrao je čitav susret za Inter dok je Ivan Perišić u igru ušao u 70. minuti.

Roma je u dramatičnoj završnici svladala Speziju s 4-3 (1-1). U prvom poluvremenu Roma je povela golom Mayorala u 17. minuti, no ubrzo potom Piccoli je poravnao u 24. 1-1. Početkom nastavka Mayoral je u 52. osigurao novo vodstvo domaćima koje je vrlo brzo potom Karsdorp i povećao u 55. Ipak, novak u ligi se nije predao već je preko Diega Farisa u 59. smanjio na 3-2 i taj je rezultat vrijedio sve do same završnice. A onda je Verde u 90. minuti iskoristio veliku pogrešku Smallinga za izjednačenje na 3-3 i činilo se za važan bod, no vrlo brzo po kretanju s centra Roma je uspjela postići i četvrti gol te osvojiti tri boda zahvaljujući Pelleginiju u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Bila je ovo druga utakmica Rome i Spezije ovoga tjedna, nakon što je Spezia u utorak u osmini finala također u Rimu svladala Romu s 4-2 nakon produžetka.

Milan je stoga ostao na vrhu sa 43 boda, dva više od drugog Intera, a šest više od treće Rome koja je u prvom susretu dana na svom terenu svladala Speziju sa 4-3 (1-1), dok je Atalanta četvrta sa 36 bodova. Udinese je, pak, ostao 15. sa 18 bodova.