Atalanta srušila rekord star 68 godina, Gasperini bijesan: 'Ovo je ludilo, ovo ima samo u Italiji'

U drugim zemljama to nije penal. Ovakvu sudačku interpretaciju pravila kad je u pitanju igranja rukom u kaznenom prostoru možete vidjeti samo u Italiji, osvrnuo se bijesni Gasperini na utakmicu s Juveom

<p>Atalanta je izjednačila rekord talijanske Prve lige star 68 godina, jer ima trojicu igrača koji su u jednoj sezoni zabili 15 ili više golova. Slovenski veznjak <strong>Josip Iličić</strong> i kolumbijski centarfor <strong>Duvan Zapata</strong> postigli su po 15 pogodaka, a <strong>Luis Muriel</strong>, krilni napadač iz Kolumbije, zabio je 17 golova. </p><p> Posljednja momčad koja je imala trojicu igrača sa barem 15 golova u jednoj sezoni bio je <strong>Juventus (1951-52)</strong>, kada su to ostvarili Ermes Muccinelli, Giampiero Boniperti i John Hansen.</p><p> Što se tiče pet najjačih europskih liga, to je posljednji puta ostvario Paris Saint-Germain u sezoni 2018-19 i njihov napadački trojac Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe. </p><p>Trenera Atalante <strong>Gian Piera Gasperinija</strong> su pak iznervirale sudačke odluke koje su Juventusu omogućile da iz dva penala dođe do remija 2-2 u subotnjem derbiju 32. kola Serie A. </p><p>- U drugim zemljama to nije penal. Ovakvu sudačku interpretaciju pravila kad je u pitanju igranja rukom u kaznenom prostoru možete vidjeti samo u Italiji, i to je ludilo - izjavio je Gasperini za talijanske medije. </p><p>Oba penala su sporna, a dosuđena su nakon što su igrači Atalante pogođeni u ruku unutar 16-erca. Također, u oba slučaja nije bilo nikakve namjere da se igra rukom. Atalanta je nadigrala Juve i dvaput je vodila preko Zapate (16) i Malinovskog (80), ali je Ronaldo s dva gola (55, 90) iz penala spriječio poraz. </p><p>Prvi kazneni udarac dosuđen je nakon što je Dybala iz blizine napucao u ruku De Roona na rubu 16-erca, a drugi pred sam kraj susreta kada je Murielu lopta okrznula ruku u trenutku kad ju je Higuain pokušao dodati Douglasu Costi, koji je bio izvan kaznenog prostora. </p><p> - Igrači su uspjeli ostvariti sve što smo se dogovorili i sretan zbog odlične partije koju su pružili. No, nikako ne mogu biti zadovoljan rezultatom, vodili smo do zadnje minute i zaslužili smo pobjedu - kazao je trener Atalante</p><p> Atalanta je treća sa 67 bodova, ima bod manje od Lazija i devet od vodećeg Juventusa. Ove sezone nogometaši Atalante već su zabili 87 pogodaka u Seriji A, odnosno 20 više od vodećeg Juventusa, a do kraja je preostalo još šest kola. I prošle sezone su bili treći u domaćem prvenstvu, ali također sa najviše postignutih golova (77). </p>