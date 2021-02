Dinamo je u dvoboju 19. kola svladao (2-0) Lokomotivu, tako se još jednom na vrhu ljestvice bodovno izjednačio s Osijekom. Zoran Mamić napravio je dvije igračke (Lauritsen i Ivanušec umjesto Leovca i Jakića), ali i jednu taktičku (Gvardiol opet na lijevom boku) promjenu u odnosu na momčad koja je poražena od Šibenika, i to je protiv "lokosa" izgledalo prilično dobro.

Hrvatski prvaci do zaslužene su pobjede stigli pogocima junaka utakmice Marija Gavranovića i Iyayija Atiemwena koji se budi i polako postaje sve važniji igrač Dinama. Iyayi Atiemwen je zabio u porazu od Šibenika, sada je poentirao i protiv Lokomotive, a u dresu Dinama još nikada nije zabio u dvije utakmice u nizu.

Zanimljivo, Atiemwen ove sezone u dresu Dinama ima samo šest prvenstvenih nastupa i 104 odigrane minute, a na svom kontu i dva gola. A još jedan, onaj najvažniji, zabio je u domaćoj pobjedi (1-0) protiv Wolfsbergera. Dinamo pak na desnom krilu ima i Lirima Kastratija, igrača plaćenog dva milijuna eura, a on je u dosadašnjih 15 HNL utakmica i 783 odigrane utakmice zabio - jednom!

Uz junaka utakmice Marija Gavranovića (zabio, pa šutirao prije drugog gola Dinama), u plavom dresu istaknuli su se Robbie Burton i - Petar Stojanović. Mladi Velšanin zaigrao je "šesticu" umjesto Jakića, odradio sjajnu partiju, bio miran u predaji, a točan i pravovremen u defenzivnim reakcijama. Petar Stojanović je očito ozbiljno shvatio dolazak Ristovskog, pa odigrao i ponajbolju utakmicu ove sezone.

Dinamo je u gradskom derbiju još jednom sudački oštećen, treću utakmicu u nizu "modri" se s pravom ljute na suce. Hrvatskom prvaku protiv Hajduka nije dosuđen čisti penal na Majeru, sudački eksperti su protiv Šibenika glavnog suca Darija Bela "okrivili" za dvije krive odluke (nedosuđene penale na Majeru i Toliću), a sada je protiv Lokomotive pogriješio i sudac Kanfanar koji u prvom dijelu nije isključio gostujućeg braniča Malikjija.

Edis Malikji opasno je sredinom prvoga dijela startao na Ademija, žestoko ga nagazio, bio je to definitivno start za žuti karton. A braniču Lokomotive bila bi to druga javna opomena. Arijan Ademi glasno je jauknuo, i po magli je bilo jasno kako kapetan Dinama tu ne glumi, to je pokazala i televizijska snimka. Ali, sudac Vidulin nije izvadio novi karton. Dinamo je tako i treći put u nizu sudački oštećen, slučajno ili ne, procijenite sami...

Nogometaši Zorana Mamića su se novom pobjedom vratili na pobjednički kolosijek, smirili napetost u svlačionici i sada mirno gledaju prema budućnosti. A on im nosi zahtjevne izazove, na redu su Istra 1961, Osijek i Krasnodar. Pred Dinamom su, poslužit ćemo se političkim rječnikom, "ključna dva tjedna"...