Atletico već upisao bod, a onda se ukazao nevjerojatni Messi!

U derbiju 15. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je kao gost svladala Atletico iz Madrida sa 1-0 (0-0).

Bila je to fantastična utakmica s mnoštvo prilika i činilo se da će igrač susreta biti Jan Oblak ili Marc Andre ter Stegen, a onda se ukazao on. Nevjerojatni Leo Messi pokazao je zašto će po rekordni šesti put dobiti Zlatnu loptu. Da, nije ga bilo nigdje na utakmici sve do gola, ali kako da čovjek nešto napravi pored trojice igrača Atletica. Čim bi primio loptu, odmah bi horda igrača u crveno bijeli dresovima krenula prema njemu, baš kao što im je naložio trener Diego Simeone.

A u 86. minuti su na trenutak zaboravili na njega i vidjeli kako je to kad se pojavi magija. Na njegov klasičan način sjurio se prema šesnaestercu domaćina, napravio dupli pas sa Suarezom, namjestio se na rubu šesnaesterca na svoju lijevu nogu i tu protivnički golman unaprijed zna da nema šanse. Opalio je i neobranjivo pogodio golmanov desni donji kut i tako produžio mandat Ernestu Valverdeu.

Možda danas baš i nije bio na svojoj razini i možda je bio neprimjetan veći dio utakmice, ali u jednom trenutku slobodnog prostora pokazao je svoju magiju i moć i vratio Barcelonu na prvo mjesto La lige.

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić igrao je svih 90 minuta za Barcelonu koja sada ima 31 bod, kao i drugi Real Madrid, dok je Atletico šesti sa 25 bodova.