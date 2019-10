ATP čestitao Čiliću: Dostigao sam prekretnicu, cilj je - 600

Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Moskvi nakon što je u hrvatskom okršaju 2. kola pobijedio Ivu Karlovića 6-1, 7-6.

Bio je to njihov sedmi međusobni susret i četvrta Čilićeva pobjeda protiv Karlovića, ali i 500.na ATP Touru. Marin Čilić jučer je tako postao tek deseti aktulani tenisač koji ima 500 pobjeda na Touru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trinaest godina nakon prve pobjede Marin je, kako piše stranica ATP Toura, na još jedan način ušao u elitno društvo najboljih.

"ATP Tour čestita Hrvatu koji je u Moskvi zabilježio 500. pobjedu u karijeri", stoji na njihovoj stranici, uz prigodan video.

- To bi definitivno značilo da sam imao izvanrednu karijeru. Na touru sam dugi niz godina i manje-više svaka mi je sezona bila konzistentna. Svjestan sam te prekretnice koju sam dostigao i veliko je zadovoljstvo što se rad pokazuje u rezultatima. Općenito, moj cilj je biti najbolji što mogu biti - rekao je Čilić za ATPTour.com, koji naglašava kako je Marin u karijeri osvojio 18 turnira među kojima i US Open.

Podsjećaju na njegov put do naslova u New Yorku te na Cincinatti, njegov jedini osvojeni masters 1000 turnir i Davis cup prošle godine. Uz to, 191 tjedan proveo je na ATP ljestvici među deset najboljih na svijetu, a bio je i treći tenisač svijeta, što mu je ranking karijere.

- Želio bih stići do 600 pobjeda. Bilo bi to nevjerojatno postignuće - kazao je Čilić, kojemu će za tu 600. pobjedu, ako nastavi ovim tempom, trebati oko tri godine.

Foto: Geoff Burke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prvu je ostvario 2006. godine u 1. kolu turnira u Zagrebu protiv Igora Andrejeva. Stota je stigla protiv Philipa Kohlschreibera u polufinalu Beča. U trećem kolu Queensa 2012. godine protiv Lukasa Rosoal stigla je 200. pobjeda, a sigurno mu je najdraža 300. po redu koju je ostvario protiv Keija Nishikorija u finalu US Opena 2014. godine, a tri godine kasnije za 400. pobjedu u karijeri pobijedio je Stevea Darcisa u polufinalu turnira u Istanbulu, i sada Karlovića u Moskvi za 500.

Već večeras imat će priliku za 501. pobjedu. U četvrtfinalu Kremljin cupa u Moskvi ga čeka Francuz Jeremy Chardy, koji je u susretu 2. kola pobijedio Srbina Miomira Kecmanovića sa 6:3, 6:4. Do sada su igrali pet puta, a Čilić vodi 3:2 u pobjedama.

Tenisači s 500 pobjeda