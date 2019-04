ATP ljestvica: Karlović izgubio 20 mjesta, Vekić na 25. mjestu

Među prvih 20 tenisača na najnovijoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak nije došlo do promjena pa su tako najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i Borna Ćorić zadržali prošlotjedne pozicije.

Marin Čilić je i dalje 11. tenisač svijeta, a Ćorić je 13. Međutim, Ivo Karlović je upisao značajan pad, on je nazadovao sa 77. na 97. poziciju. Za razliku do njega Viktor Galović i Nino Serdarušić su napredovali ovaj tjedan i to šest mjesta svaki. Galović se popeo sa 205. na 199. poziciju, a Serdarušić sa 254. na 248.

Prvo mjesto i dalje uvjerljivo drži Novak Đoković, drugi je Španjolac Rafael Nadal, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 15. travnja:

1.(1) Novak Đoković (Srb) 11.070

2.(2) Rafael Nadal (Špa) 8.725

3.(3) Alexander Zverev (Njem) 6.040

4.(4) Roger Federer (Švi) 5.590

5.(5) Dominic Thiem (Aut) 4.765

6.(6) Kei Nishikori (Jap) 4.200

7.(7) Kevin Anderson (JAR) 4.115

8.(8) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3.240

9.(9) Juan Martín Del Potro (Arg) 3.225

10.(10) John Isner (SAD) 3.085

11.(11) MARIN ČILOĆ (HRV) 3.015

...

13.(13) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2.345

97.(77) IVO KARLOVIĆ (HRV) 619

199.(205)VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 265

248.(254)NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 183

Hrvatske tenisačice Donna Vekić i Petra Martić ostale su na 25. odnosno na 40. poziciji na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

Tereza Mrdeža je napredovala pet mjesta i sada se nalazi na 189. poziciji. Tena Lukas je pala dva mjesta, sa 266. na 268. poziciju, dok je Jana Fett napredovala dva mjesta i sada je 299. tenisačica svijeta.

Među prvih deset tenisačica nije bilo promjena. Prva je Japanka Naomi Osaka, druga je Rumunjka Simona Halep. a treća je Čehinja Petra Kvitova.

WTA ljestvica, 15. travnja:

1.(1)Naomi Osaka (Jap) 5.967

2.(2)Simona Halep (Rum) 5.782

3.(3)Petra Kvitova (Češ) 5.645

4.(4)Karolina Pliškova (Češ) 5.580

5.(5)Angelique Kerber (Njem) 5.220

6.(6)Elina Svitolina (Ukr) 5.020

7.(7)Kiki Bertens (Niz) 4.640

8.(8)Sloane Stephens (SAD) 4.386

9.(9)Ashleigh Barty (Aus) 4.275

10.(10)Aryna Sabalenka (Bje) 3.520

...

25.(25) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.875

40.(40) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.245

189.(195)TEREZA MRDEŽA (HRV) 315

268.(266)TENA LUKAS (HRV) 188

299.(301)JANA FETT (HRV) 158