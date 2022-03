FOTO Slike prije i poslije: Srpska atletičarka ima novo prezime, a na preponi više nema tetovažu

ZLATNA VULETA EX ŠPANOVIĆ FOTO

Foto: Pixsell/Reuters/Profimedia

Ivana Vuleta (31) je na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u atletici u Beogradu stigla do zlata pod novim prezimenom, ali i s bez upečatljive tetovaže. No, za to ima dobar razlog

Prva tetovaža je simbolizirala nešto što sam imala sa svojim zaručnikom. Nakon toga spontano su stigle ostale, neke su obilježile teško razdoblje u životu, druge pobjede i svaka ima svoju priču. Sve su intimne i zato ih imam na mjestima koja nisu vidljive svima, rekla je svojevremeno Ivana Vuleta (31), srpska atletičarka mnogima poznatija kao Španović. Deset je godina bila u vezi s Vladimirom Kumrićem kojem je i posvetila tetovažu, a mnogi navijači koji su pratili Svjetsko dvoransko prvenstvo u Beogradu bili su upoznati s famoznom krunom na lijevom kuku, koja se sad pretvorila u mrlju. Srpska kraljica skoka u dalj je nakon 10 godina prekinula sa spomenuti zaručnikom, a imala je tetovažu posvećenu njemu. Logično, to je bila ta kruna, prva tetovaža koju je Ivana stavila na tijelo, ali ju je nakon prekida uklonila. Ima i stihove Balaševićevih pjesama 'Uspavanka za dječaka', 'Gubitnik'. Nakon prekida je ostala u dobrim odnosima s bivšim dečkom, ali neka je sjećanja morala ukloniti. U međuvremenu je pronašla novu ljubav u vidu Marka Vulete za kojeg se i udala na intimnom vjenčanju u blizini Beograda, a sad je stigla i do zlatne medalje pod novim prezimenom.