'Game is not over', odnosno u prijevodu 'Utakmica nije gotova'. Slogan je četvrtog po redu 'Svjetskog kupa rukometnih veterana', koji će ove godine u Omišu okupiti 800 veteranki i veterana iz 15 zemalja. Bilo bi ih zasigurno i puno više, pa i dvostruko, da ih pandemija korona virusa nije prorijedila. Iako su bili prijavljeni, nisu mogli doputovati natjecatelji s Havaja, iz Indije, Kostarike, Turske, Mađarske, Španjolske, Italije, Saudijske Arabije..., no čak ni komplicirana procedura nije mogla zaustaviti sve, pogotovo ne natjecateljice iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Brazila, koje su stigle među prvima.

- Namjeravale smo doći i prošle godine ali je sve otkazano zbog pandemije. Zato smo sada dvostruko spremnije, u kontinuitetu smo trenirale i pripremale se za nastup u Omišu. Svi smo se cijepili, imamo negativne PCR testove, a u hotelu ćemo odraditi i tjedan dana propisane karantene – kaže nam atraktivna Leninha Santos, koja je sa 70 svojih suigračica doputovala u Omiš nakon cjelodnevnog putovanja iz dalekog Brazila.

Nešto manje trajao je put djevojaka iz Dubaija koje su sudjelovale i na prošlom izdanju 'Svjetskog kupa', kada su one i ekipa iz Hondurasa zaslužile posebne nagrade.

- Često putujemo po svijetu na veteranske turnire, ali nigdje nismo bili tako dočekani i nigdje se nije igrao tako kvalitetan rukomet, zbog toga smo se i vratile u Omiš - kazala kapetanica ekipe Dubaija Lenka Minarikova.

Za svako izdanje turnira posebno se spremaju ukrajinski rukometaši, stiže ih oko 150, a sve predvodi nenadmašni Tornado.

- Baš kao što kaže slogan turnira 'Game is not over', igra za nas nije gotova. Pobijedili smo na tri prethodna turnira, namjeravamo slaviti i četvrti put za redom – kazao je član Tornada i najbolji strijelac prošlog izdanja turnira u muškoj kategoriji 42+ Olexandr Tybulevych.

Zanimljivo, neki od ukrajinskih rukometaša toliko su oduševljeni turnirom i Omišom da su u okolici kupili nekretnine i sada svake godine ljetuju kod nas.

Neslužbeno prvenstvo svijeta za rukometne veterane ove će se godine održati u terminu 9. - 12. rujna u omiškom sportskom centru Ribnjak, i to u pet kategorija, 30+ i 40+ u ženskoj te 35+, 42+ i 50+ u muškoj. Prijavljeno je 30 timova, ukupno će se podijeliti 300 ručno izrađenih medalja najboljima koji su stigli u Omiš igrati rukomet, ali i upoznati ljepote Hrvatske te uživati u druženju i dobrom provodu. Garantira ga nekadašnji pobjednik Dore pjevač Igor Cukrov, koji će zabavljati sudionike tijekom ceremonije otvaranja, kao i na prigodnom koncertu u službenom hotelu u kome je većina natjecatelja smještena.

Potrudili smo se ispraviti pogreške iz prethodnih izdanja i napraviti sve da natjecatelji i ove godine iz Omiša odu zadovoljni. Nadamo se da će se i na četvrtom izdanju igrati dobar rukomet te da će se svi dobro zabaviti, što je glavni razlog zbog kojeg većina sudionika i dolazi u Omiš. Zabava i druženje, opuštanje od problema koji nas globalno svih muče. Ali i da vide stare prijatelje i nekadašnje suparnike.

Sve utakmice bit će u prijenosu uživo, odmah nakon utakmica najbolji će davati i izjave koje će se pratiti u cijelom svijetu – kaže organizator turnira Mario Čaljkušić, koji nam je otkrio i da bi već na ovom izdanju turnir premašio brojku od 2.500 igračica i igrača da se nije umiješala pandemija.

U zadnji čas dolazak nam je otkazalo gotovo polovina natjecatelja zbog kompliciranih epidemioloških mjera u njihovim zemljama. Ovi koji su stigli uglavnom su svi ili preboljeli koronu, ili su procijepljeni s dvije doze, a mi smo s naše strane poduzeli sve mjere predostrožnosti. U hotel ne može ući nitko tko nema 'covid putovnicu', stoga i ne očekujemo probleme tijekom turnira.

Organizaciji smo pristupili s jako puno pažnje jer želimo da turnir raste iz godine u godinu i da uđe u službeni kalendar EHF-a, a jednoga dana, zašto ne, postane i službeno prvenstvo svijeta za rukometne veteranke i veterane. A kolika je važnost ovog natjecanja možda i najbolje svjedoči kako su sudionike iz Brazila ispratile TV ekipe, kao da idu na Svjetsko prvenstvo, a ne veteranski turnir. S njima su stigli ne samo treneri, nego i liječnici, fizioterapeuti... Mnogi Ukrajinci bi mogli bez problema i danas igrati natjecateljski rukomet, oni redovito treniraju, to su "zvijeri", dvometraši od 120 kilograma mišića – otkriva nam Čaljkušić.

Turnir podržavaju brojni poznati rukometaši i rukometašice, među kojima i ambasador turnira Patrik Ćavar.

Oduševljen sam organizacijom i atmosferom na proteklim izdanjima turnira, a još i više impresivnim brojkama sudionika. Znam da su organizatori pred sebe postavili ambiciozne ciljeve i da daju sve od sebe da turnir raste iz godine u godinu, i zbog toga im i pomažem. Na teren više ne mogu zbog koljena i kukova, ali za sve ostalo sam im na raspolaganju, ovako kvalitetne i uspješne projekte trebamo svi podržavati – kazao je Ćavar.