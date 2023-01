Augsburg je kolonija Hrvata: S Beljom i Čolinom ima ih čak 11!

Dion Drena Beljo (20) u petak je i službeno postao igrač Augsburga potpisavši ugovor s bundesligašem do 2027. Osijek bi na ime transfera, prema nekim navodima, trebao zaraditi oko šest milijuna eura, za njim bi uskoro iz Splita trebao doći hajdukovac David Čolina (22) za 350.000 eura.

- Dosta se brzo sve odvijalo, nije mi bilo lako odlučiti. Važna je to odluka, ne samo sportska nego i životna i naravno da smo svi, obitelj i ja, morali jako dobro o svemu promisliti. No, želim igrati na najvišoj razini, a u Njemačkoj mi se nudi takva prilika. Liga je među najboljima na svijetu, svaki vikend igraju se utakmice s odličnim protivnicima i to me je najviše privuklo jer se želim dokazati i na takvoj sceni, a u budućnosti, ako sve bude kako treba, napraviti još i veći iskorak - rekao je Beljo za službenu klupsku stranicu.

- Pokazali su veliki interes, uvjeravali su me iz dana u dan, trener Enrico Maasen me zvao više puta i stvarno je i on dao sve od sebe da me dovede. Rekao mi je kako mu nedostaje takav profil igrača, visoki napadač koji je i tehnički potkovan za ono što on traži na terenu. Dodao je da se odlično uklapam u njegovu viziju i to mi je jako drago čuti. Ljudi su poslali po mene privatni avion, nisam to nikad doživio. Ne sumnjam da ću se brzo prilagoditi i dati svoj doprinos očuvanju bundesligaškog statusa svog novog kluba što je i osnovna zadaća - dodao je.

- Ponosni smo što se Beljo odlučio pridružiti našem klubu unatoč velikom interesu drugih klubova. Dobili smo snažnog središnjeg napadača, koji će svojom kvalitetom i snagom ojačati našu napadačku igru - rekao je sportski direktor Stefan Reuters.

S njima dvojicom bavarski klub ima čak jedanaestoricu Hrvata u četirima momčadima, do 17 i 19 godina, drugoj i seniorskoj.

Osim Belje, uskoro i Čoline, u prvoj je momčadi i branič Jozo Stanić (24), formalno igrač Augsburga na posudbi u Varaždinu.

U drugoj momčadi, koja se natječe u regionalnoj ligi Bavarske, četvrtom razredu njemačkog nogometa, još su četvorica mladih hrvatskih nogometaša, braniči Daniel Katić (19) i Mario Šubarić (22) i napadači Franjo Ivanović (19, ujedno i reprezentativac) i Dorian Ćevis (21).

U juniorskoj momčadi Augsburga trojica su Hrvata, veznjak Karlo Karaula (17), koji ima njemačko državljanstvo, i napadači Romeo Ivelj (18) i Silvio Šebalj (18). Jedan je Hrvat i u kadetskoj momčadi, branič Marko Bilkić (16).

