Australac u Slavenu: Sviram klavir i želim igrati kao Viduka

Od pete godine igram nogomet i sviram klavir, koji mi je uvijek na drugom mjestu. Želja za nogometnim napredovanjem dovela me iz Australije u domovinu mojih djedova i baka, u Hrvatsku.

Kaže nam to Daniel Kraljević (17), pa samouvjereno dodaje:

- Uvjeren sam da ću kroz nogometnu akademiju Slavena Belupa postići i ostvariti svoje snove i postati reprezentativac!

Kraljević je, dakle, novi igrač Slavena. S majkom Anom (51) prošloga se ljeta doselio iz Sydneya u podravsku metropolu kako bi potražio nogometnu sreću. Simpatični mladić vjeruje da će brušenjem svoje nadarenosti i motoričkih kvaliteta uspjeti se kroz neko vrijeme nametnuti i treneru seniora Tomislavu Stipiću.

Eh sad, kojoj se reprezentaciji nada, nije htio reći.

- Kad dosegnem tu razinu, onda ću se odlučiti. Želja mi je doseći razinu Marka Viduke, koji mi je uzor, jer je napravio respektabilnu karijeru i ostavio veliki trag ne samo u australskom nogometu, već i šire. Dolazak u Koprivnicu je pravi potez, jer je to krasna i mirna sredina, a treneri su na višoj razini o one u zemlji gdje sam rođen - govori mladić, koji on line završava zadnji razred srednje škole u Australiji.

Namjerava upisati fakultet i to najvjerojatnije on line u Australiji, jer hrvatskim jezikom još nije tako dobro ovladao. Za Hrvatsku kaže kako je puno sigurnija od njegove domovine, gdje su noćni izlasci izloženi velikom riziku, a da postoje kvartovi u Sydneyu u koje se ne ulazi. Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Neobična priča se sasvim slučajno počela odmotavati. Majka Ana, koja je rođena u Đakovu i s nepune dvije godine s roditeljima otišla u Australiju, uvijek je imala čežnju za zemljom gdje je ugledala svijet. Poziv prijateljice iz Koprivnice je prihvatila i došla u Podravinu, te se zaposlila u školi stranih jezika. Kako je i njezin stariji sin Luka (25) jedno vrijeme igrao nogomet u niželigaškim momčadima u Hrvatskoj, i pun je hvale za rad naših stručnjaka, majčina je pratnja u Hrvatsku bio Danijel, najmlađi od četvero djece. Luka, Emily (23) i Bianca (21) zajedno s ocem Tomislavom (53) ostali su u rodnoj zemlji.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

- Daniel ima strašnu ljubav prema nogometu i stoga smo poslali neke kazete klubu u Koprivnici, koji su ga ocijenili zanimljivim potencijalom.

Uostalom i trener Želimir Mešnjak je iznio mišljenje struke kako ga vidi kao veznjaka koji može izdržati duel i podići ritam - priča majka.

Igrajući za Sydney United te kao kapetan predvodeći Blacktown City, pokazao je ozbiljnost, strast prema nogometu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Kao i svaki mladi igrač, ima određenih mana, a to se ogleda u nedostatku taktičke obučenosti, što će se ubrzo nadograditi. Najvažnije je da je motorički i tehnički jako dobro sazrio. Karakterno je stabilan i izuzetno je pozitivna osoba koja je u momčad unijela „vezivni“ element jer je prenio svoj duh zajedništva. Iz obitelji je donio pristojnost i uljuđenost. Vidimo ga kao igrača koji će pokrivati prostor između dva 16-terca - pojašnjava trener kadeta Mešnjak.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Prije nego smo otišli na nogometni teren, morali smo pričekati da odradi obvezni sat sviranja na klaviru. Nakon školskog sata zajedno smo krenuli na travnjak te mu kazali kako Mateus Lima, član udarne seniorske momčadi, sjajno svira gitaru, te da će u Slavenu Belupu moći složiti bend za koncerte na otvorenom.

- Ja bih najradije održao “koncert” u društvu Lime i ostalih u dresu seniorske ekipe na prvoligaškoj utakmici - zaključio je Daniel.