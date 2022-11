Australci se predomislili, Novak Đoković smije igrati na turniru

Jedan od najboljih tenisača svih vremena Novak Đoković (35) imat će pravo nastupa na Australian Openu u siječnju, piše ABC News iz Sydneya.

Nakon što su mu ukinuli vizu i deportirali ga iz zemlje u višednevnoj sagi u Melbourneu, Srbinu su zabranili dolazak na tri godine u zemlju jer se nije cijepio protiv korona virusa. No tu je odluku poništio novi ministar imigracije Andrew Giles i trebao bi dozvoliti izdavanje vize tenisaču.

Obvezno cijepljenje više nije uvjet za ulazak u Australiju, a Đokovićevi odvjetnici mjesecima su pokušavali pronaći način kako da Novak nastupi na turniru koji je osvojio devet puta.

- Ništa još nije službeno, čekamo i komuniciramo s australskom vladom. To je sve što zasad mogu reći - poručio je Đoković u ponedjeljak nakon pobjede nad Stefanosom Tsitsipasom na ATP finalu u Torinu.

Izvršni direktor Australskog teniskog saveza Craig Tiley nada se da će Đokoviću dopustiti ulazak u zemlju i da se neće ponoviti situacija s početka ove godine.

- Postoji normalan proces podnošenja zahtjeva za vizu kroz koji svi tenisači trenutačno prolaze i svima će dati odgovor u pravi trenutak. Mislim da ne bi trebalo biti povlaštenog tretmana prema bilo kome, ali u potpunosti očekujem da ću imati odgovor za sve dok ne budu trebali rezervirati svoje letove i doći, uključujući Novaka. To u potpunosti ovisi o australskoj vladi. Znam da on želi doći igrati i vratiti se ovom turniru. On voli Australiju, tu je postigao najveći uspjeh, ali tajming ovisi o nekom drugom - rekao je.

On je čovjek koji je Đokoviću priopćio da je dobio medicinsko izuzeće za nastup, no bivši ministar imigracije Alex Hawke odlučio je deportirati ga.

