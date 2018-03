Australske varalice: Kapetan je priznao, intervenirao i premijer

Australiju potresa jedan od najvećih skandala u povijesti kriketa, nakon što su igrači uhvaćeni kako na utakmici protiv Južne Afrike u Cape Townu varaju tako što su brusnim papirićem prelazili preko loptice i mijenjali joj svojstva.

Fantastic camera work. He did not just catch Bancroft cheating, he caught the Aussie dressing room sending a message to say hide the sandpaper.They are all in on it...

What a brilliant team work😂😂😂 #CameronBancroft #balltampering #SAvsAUS #SandpaperGate #SteveSmith pic.twitter.com/QBJIUSFJKD