Australski Ivanišević! Poludio nakon poraza i razbijao rekete

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević sigurno je jedan od onih koji je razbio najviše reketa u povijesti tenisa, a jednom nije ni imao s čim igrati. Bilo je to 2000. godine protiv Korejca Hyung-Taik Leeja na Samsung Openu. Legendarni zec bio je posebno nabrijan taj dan i uspio je tijekom meča razbiti četiri reketa. Razbio bi on i peti, ali nije imao te je zbog 'nedostatka teniskih rekvizita' morao predati meč.

Nešto slično zamalo je ponovio jedan australski tenisač kojemu je Goran očito uzor. Akira Santillan (22) rođen je u Japanu, a u Australiju se doselio kada je imao osam godina. Mladi tenisač uspio je izboriti prvi put u karijeri kvalifikacije na Wimbledonu. Tamo je dogurao do drugog kola gdje je igrao protiv Belgijca Rubena Bemelmansa.

Belgijac je na kraju slavio s 2-1 nakon velike borbe, a malo je reći da je Santillana to iživciralo. Krenuo je razbiti reket, no uspio se suzdržati. Ali ne zadugo.

Izašao je sa terena, našao jednu lijepu zelenu livadu i pokazao što zna. Spustio je mirno torbu i počeo razbijati jedan reket za drugim. Na kraju je razbio pet komada i ostao bez reketa, a nama pokazao da Goran Ivanišević u budućnosti ima dostojnog nasljednika.

After losing to Ruben Bemelmans 12-10 in the third, Akira Santillan walked to a secluded spot on the Roehampton field, took out all five of his rackets one by one, and destroyed all of them.



He left with a trail of destruction in his wake. pic.twitter.com/na6L2FkcXo