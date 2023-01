Australski radijski voditelj opleo po Đokoviću: Nadam se da neće osvojiti. Treba ga deportirati

Prije godinu dana o Novaku Đokoviću pričalo se danima zbog deportacije, a ovaj put jer baš nitko mu ne može ništa na terenu. Australci su mu ukinuli zabranu od tri godine pa je došao napraviti ono što nije uspio prošle godine, a to je osvojiti deseti Australian Open.

Srpski tenisač imao je problema sa zadnjom ložom, ali unatoč svemu, protutnjao je do četvrtfinala razbivši australskog tenisača Alexa De Minaura (6:2, 6:1, 6:2). Bila je to apsolutna dominacija na terenu i moć kojom je pokazao što čeka ostale protivnike. Mnogi favoriti su ispali, nema Rafe Nadala, Caspera Ruuda, Alexandera Zvereva, Carlos Alcaraz je propustio turnir zbog ozljede. Novak je od samog početka turnira jedan od glavnih favorita, a sada je postao i najveći.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Unatoč sjajnom tenisu kojeg je pokazao, mnogi navijači ga kritiziraju. Naime, Đoković je otpočetka turnira imao problema s ozljedom zadnje lože. To se na mečevima nije vidjelo pa su ga mnogi optužili da lažira ozljedu i da glumi. Na to se referirao i De Minaur, tenisač kojem Novak baš i nije omiljen. On je, podsjetimo, prije godinu dana podržao njegovu deportaciju.

- Ne znam, recite vi meni kako vam je izgledao. Igrajući protiv njega, činilo mi se da se prilično dobro kreće. Mislim da svi na neki način vide što se događalo u ovih nekoliko tjedana. To je jedina stvar o kojoj svi pričaju. Bio sam na terenu protiv njega. Ili nisam dovoljno dobar tenisač da to razotkrijem, ili... Meni je izgledalo dobro. Jednostavno je bio predobar u svim aspektima.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Spomenute sumnje poprilično su izbacile iz takta i samog Đokovića.

- Sumnju ostavljam tim ljudima, samo neka sumnjaju. Samo se moje ozljede dovode u pitanje. Kad su neki drugi igrači ozlijeđeni, onda su oni žrtve, ali kad sam ja u pitanju, onda glumim. Jako je zanimljivo. Ne smatram da trebam ikome išta dokazivati.

Australci su ga dočekali raširenih ruku, na njegovim mečevima pune su tribine, no nekima baš i nije drag. Jedan australski novinar okomio se na njega. Riječ je o radijskom voditelju stanice 3AV Neilu Mitchellu koji je optužio Đokovića da se bezobrazno ponio prema De Minauru nakon pobjede i da ga zbog toga treba deportirati iz zemlje. Kako tvrdi, to je napravio jer je australski tenisač prije godinu dana podržao njegovu deportaciju. No, nije rekao što mu je točno napravio.

- Ne pratim puno tenis, ali se nadam Đoković neće osvojiti Australian Open. Srbin se nije ponio sportski prema De Minauru poslije meča, zbog onoga što se dogodilo prije godinu dana kada je bio deportiran. Jasno je da je Đoković htio da ga obriše s terena. I je na kraju, ali je bio ekstremno neprijatan poslije pobjede. Treba opet deportirati Novaka zato što se tako ponio - kazao je Neil Mitchell u svom radijskom programu.

