Austrijanac odustao od kupnje Cibalije; Vinkovački tabor: Htio nam je uvaliti četiri Afrikanca...

Austrijski poduzetnik s kenijskom adresom, Eduard Brunner, ipak neće kupiti Cibaliju. Vinkovčani kažu da im je Brunner pokušao uvaliti četiri Afrikanca.

- Obećao sam uplatiti iznos od 50.000 eura, koji je dostatan za njihove troškove. No, vize su im odbijene jer je klupski račun blokiran. Nazvao sam predsjednicu Deu i zamolio da se igrači registriraju bez ugovora, budući da je prijelazni rok bio pri kraju, no ona je inzistirala na tih 50.000 eura. Bio sam spreman na to uz napomenu da mi Grad bude jamac da će mi novac biti vraćen ako igrači ne dobiju vize ili mi ne uđemo u klub. To je odbijeno - rekao je za Vinkulju Brunner.

Brunner navodi kako je na prekjučerašnjoj video konferenciji predložio sljedeće...

- Predložili smo da tih 50.000 eura deponiramo kod odvjetnika ili javnog bilježnika, ali ni to nije prihvaćeno. Predsjednica je uporno inzistirala da se novac uplati na blokirani račun, pretpostavljam s ciljem njegove deblokade. Zaključio sam iz svega da je njima primarni cilj moj novac, a ne posao i razvoj kluba. A zaključio sam i to da u Vinkovcima ne postoji istinska želja da itko uđe u klub. Jedino možda kod gradonačelnika, ali kod ove tri dame s kojima smo moj odvjetnik i ja u srijedu održali video konferenciju to nisam vidio.

Brunner je već pokušao ući u vinkovački klub prije nekoliko godina.

- Ovo nije moje prvo loše poslovno iskustvo s Vinkovcima i Cibalijom. Prije nekoliko godina imao sam također ozbiljnu namjeru investirati u klub. Čak sam klubu posudio 40.000 eura koje su mu bile neophodne za ishođenje licencije. Trebao sam za taj novac dovesti igrače u Cibaliju, ali na kraju ništa od svega. Niti mi je novac vraćen, niti su igrači došli u Vinkovce. Cibalia je klub koji ima veliku tradiciju i u kojem sam vidio poslovnu perspektivu, ali ne vidim ljude koji su odgovorni partneri u poslu - tvrdi Brunner.

Cibalia je trenutačno treća u drugoj ligi.

