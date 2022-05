Austrijanci ispratili Ivicu Osima: Stavi lijes na centar igrališta pa skandirali 'treneru stoljeća'

Više od 4.000 navijača Sturma okupilo se na Merkur Areni u Grazu kako bi odali počast Ivicu Osimu, koji je ostavio neizbrisiv trag u austrijskom klubu.

Komemoracija je počela filmom o Osimovim uspjesima tijekom mandata u Sturmu, njegov je lijes izložen na centar igrališta, a u 19.09 su upaljeni reflektori koji su simbolično gorjeli 81 minutu budući da je Strauss s Grbavice preminuo u 81. godini života. Posebno je bio upečatljiv trenutak kada su navijači upalili baklje oko terena, dok su tribine skandirale 'treneru stoljeća', kako su svojevremeno proglasili Osima.

"Sturm pokriva sve što je crno u mom životu, ali i što je bijelo", pisalo je na transparentu 'prve ekipe', odnosno najvjernijih navijača Sturma.

Osim je vodio Sturm od 1994. do 2002. te ga doveo do dvostruke titule 1998. i 1998. (kup i prvenstvo), a nastupao je i u Ligi prvaka od 1998. do 2000.

Podsjetimo, Osim je preminuo u nedjelju u Grazu, samo pet dana prije 81. rođendana, a pokopan će biti u rodnom Sarajevu.

