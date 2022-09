Austrijanci ogorčeni: Hrvatska nije imala puno šansi, ali ono što je uslijedilo je sramota

Hrvatska je rano povela preko Modrića, Baumgartner je izjednačio nakon nepune tri minute, a veliko slavlje osigurali su nam Livaja i Lovren. Hrvatska se plasirala u završnicu Lige nacija te itekako ima razloga za slavlje dok su s druge strane, poraženi Austrijanci ispali u niži rang i ne mogu biti zadovoljni.

Kapetan austrijske reprezentacije David Alaba, inače Modrićev suigrač iz Real Madrida, žali za propuštenim šansama.

- Ostaje gorak okus jer smo u prvom poluvremenu pružili na terenu ono što smo planirali. Vratili smo se nakon 0-1 i imali smo šansu za vodstvo, pa i treći pogodak. Morali smo riješiti utakmicu u prvom dijelu. Znali smo da Hrvatska ima kvalitetu za povratak. Da se tako odluči utakmica, moraš iskoristiti šanse koje imaš- kaže Alaba pa dodaje:

- Mogli smo se malo bolje braniti, ali znali smo da ne možemo zadržati takvu momčad svih 90 minuta. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali u drugom je bilo prostora za napredak.

Iako je Austrija u nastavku susreta bila bolja, Hrvatska je sve riješila sredinom drugog dijela, a napadač austrijske reprezentacija Marko Arnautović mišljenja je da su nezasluženo izgubili.

- Da smo zabili dva gola u prvom poluvremenu, to bi izgledalo drugačije. Mogli smo iz kontranapada zabiti pogodak, ali, nažalost, to nije bio slučaj. Moramo poboljšati efikasnost, moramo zabiti golove. Prihvaćam to, stat ću ispred momčadi i uvijek ću ih braniti. Možete reći da smo nezasluženo izgubili - rekao je.

Desni bek Austrije Christopher Trimmel govori da Hrvatska nije imala puno šansi, ali da isto tako žali za onima koje je Austrija propustila.

- Mislim da smo morali povesti, posebno u prvom dijelu, jer smo imali sjajne šanse. Izuzev prvih 10, 15 minuta, imali smo utakmicu pod kontrolom do 60. minute. Hrvatska nije imala puno šansi, a ono što je uslijedila je sramota. Primili smo pogodak u najglupljem mogućem trenutku, a onda i drugi. Šteta - kazao je.

Jedini gol za Austriju zabio je Christoph Baumgartner koji dijeli mišljene s Trimmelom.

- Dobro smo izgledali s trojicom u obrani, Hrvatska nije imala puno prilika. Ne bih koristio prebacivanje na četvoricu u obrani kao alibi. Nismo bili budni na drugoj stativi, a oni su pronalazili način da se othrvaju pritisku. Moramo i reći da nismo bili čvrsti kao u prvom dijelu - zaključio je.

