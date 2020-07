Na kraju je najbolji strijelac lige Olimpijin napada\u010d Ante Vuku\u0161i\u0107 s 26 golova, a drugi je Dario Vizinger s 22. Oba su zabijali i u toj zadnjoj utakmici. Olimpija je zavr\u0161ila tre\u0107a, a na drugo se mjesto uvukao Maribor koji nije propustio '\u010destitati Celju na naslovu, a Olimpiji - na bron\u010danoj medalji'.

Autora slovenskog čuda zalili šampanjcem, a on nagovijestio rasprodaju: Ispunit ćemo želje

Valjda pola grada je zapalilo baklje, trener Dušan Kosić klečeći plakao od sreće, a igrači onda njega i cijeli press-centra zalijevali šampanjcem. Celje se raspametilo od šampionske radosti

<p>Hajduk naslov čeka 15 godina, Liverpool ga je dočekao nakon 30, a Celje nakon više od - 100 godina! Dva-tri kola prije kraja sve je ukazivalo na to da će naslov osvojiti <strong>Ante Vukušić</strong> i ljubljanska Olimpija, ali na kraju je izravni obračun u Celju završio 2-2, a ludo su šampionsko slavlje imali Hrvati <strong>Dario Vizinger</strong>, <strong>Josip Čalušić</strong>, <strong>Ivan Božić, Karlo Plantak</strong> i ostali junaci celjskog trijumfa.</p><p>Po zadnjem zvižduku suca <strong>Vinčića</strong> valjda pola grada je zapalilo baklje, trener <strong>Dušan Kosić</strong> (49) klečeći plakao od sreće, a igrači onda njega i cijeli press-centar zalijevali šampanjcem. Celje se raspametilo od šampionske radosti!</p><p>Kosić je gotovo cijelu karijeru proveo u Olimpiji, stopostotni Ljubljančanin koji je ispisao najzlatniju stranicu celjske nogometne povijesti.</p><p>- Sve se crveni od baklji. Celje gori. Što da vam kažem. Lu-dni-ca! Imali smo i sreće, bez toga ne ide, a stalno smo imali dojam i da za nas navija cijela Slovenija - govorio je Kosić.</p><p>Na kraju je najbolji strijelac lige Olimpijin napadač<strong> </strong><strong>Ante Vukušić</strong> s 26 golova, a drugi je <strong>Dario Vizinger</strong> s 22. Oba su zabijali i u toj zadnjoj utakmici. Olimpija je završila treća, a na drugo se mjesto uvukao Maribor koji nije propustio 'čestitati Celju na naslovu, a Olimpiji - na brončanoj medalji'.</p><p>- Proglašen sam i trenerom godine, ogromna je to čast. Idemo u Europu, ali isto tako smo svjesni da ima igrača (golgeteri kao šti su nekadašnji Rijekin junior Vizinger i domaći golgeter <strong>Mitja Lotrič</strong>, nap.a.) kojima je cijena sada otišla van naših platežnih mogućnosti. S druge strane, dokazali smo da se u Celju sjajno radi i da se tu može jako napredovati. Moja prva želja što se prijelaznog roka tiče je da ispunimo svaku želju ovih dečki koji su osvojili povijesni naslov - rekao je Kosić.</p><p>'Sto godina smo čekali, danas smo dočekali'... Ako je netko zaslužio onda je to - Celje!</p>