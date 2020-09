Azarenka je zakazala okršaj sa Serenom, Daniil i dalje gazi sve

Daniil Medvedjev lani je na US Openu igrao finale, što mu je jedini plasman bolji od osmine finala na Grand Slamova, a sad je nanizao i petu pobjedu bez izgubljenog seta

<p>Ruski tenisač <strong>Daniil Medvedjev</strong> nastavio je put prema svom prvom Grand Slam naslovu u srijedu osiguravši si polufinale US Opena pobjedom protiv sunarodnjaka <strong>Andreja Rubljova</strong> 7-6(6) 6-3 7-6(5).</p><p>Bio je to prvi meč Rusa u četvrtfinalu jednog Grand Slam turnira od onoga između Igora Andrejeva i Nikolaja Davidenka na Roland Garrosu 2007.</p><p>Medvedjev nije pokazao oklijevanje tijekom nemilosrdne i kontrolirane izvedbe koja ga je poslala među završnu četvorku turnira bez izgubljenog seta.</p><p>Treći nositelj Medvedjev pokazao je zašto je, nakon što je srpski tenisač Novak Đoković diskvalificiran s turnira jer je lopticom udario linijsku sutkinju, a Rogera Federera i Rafaela Nadala nema, sada među kladioničarima favorit za pobjedu u New Yorku.</p><p>Nijedan igrač u Open eri nije dosad osvojio muški US Open naslov bez izgubljenog seta.</p><p>Poznat je i drugi par polufinala ženskog turnira. Nakon <strong>Jennifer Brady</strong> i <strong>Naomi Osake</strong>, koje čine prvi polufinalni par, u borbu za završni meč turnira će i <strong>Serena Williams</strong> i <strong>Viktorija Azarenka</strong>.</p><p>Williams je u okršaju dviju majki pobijedila povratnicu <strong>Cvetanu Pironkovu</strong>, Bugarku koja je iznenadila sve u New Yorku i s turnira ranije ispratila <strong>Donnu Vekić.</strong></p><p>Serena je izgubila prvi set 6-4, ali je lagano osvojila druga dva 6-3, 6-2 i nastavila put do 24. Grand Slama, čime bi izjednačila rekord Australke Margaret Court.</p><p>Bjeloruskinja Azarenka vratila se u polufinale Grand Slama, gdje je nije bilo od US Opena 2013., gdje je izgubila u finalu. Pobjednica Cincinnatija ima deset pobjeda u nizu na dva njujorška turnira, a posljednja je pala Belgijka <strong>Elise Mertens</strong> koja nije imala ni milimetar šanse. Viktorija je projorila sa 6-1, 6-0 za 66 minuta.</p><p><strong>Polufinale, muški:</strong></p><p><strong>Polufinale, žene:</strong></p>