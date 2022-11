Babić doznao novog protivnika dok sparira s Tysonom Furyjem

Prije šest mjeseci ponajbolji hrvatski boksač Alen Babić je prvi put u profesionalnoj karijeri morao ići do kraja. Nakon 11 rundi rata, Hrvat je odlukom sudaca slavio protiv Poljaka Adama Balskog te osvojio WBC-ov silver pojas.

Samim time postao je obavezni izazivač Oscaru Rivasu za WBC naslov u bridgerweight kategoriji, taj meč najavljivao je i promotor Eddie Hearn, trebao se održati u studenom, no Kolumbijac je imao neke druge planove. Vješto je izbjegao Babića i dogovorio meč protiv Lukasza Roszanskog 25. veljače.

To je itekako razočaralo Babića koji će još neko vrijeme morati pričekati na borbu za titulu, no neće se Rivas moći vječno skrivati. Hrvat je za to vrijeme otišao u Morecambe gdje je sparing partner Tysonu Furyju koji će u prosincu braniti WBC teškaški pojas protiv Dereka Chisore. Ishvalio je Britanca i zahvalio mu se na gostoprimstvu, gotovo svaki dan spariraju i on mu je glavni sparing partner. Uči od najboljeg, a uz to će pripreme poslužiti i našem boksaču jer doznao je novog protivnika.

Babić će se boriti protiv Belgijca Ryada Merhyja. U karijeri je slavio 31 put, čak 26 puta nokautom i jednom je samo izgubio. S druge strane, hrvatski boksač ima 11 pobjeda iz toliko mečeva.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Velike vijesti za vas. WBC je upravo odradio svoju konvenciju u Meksiku, naređeno mi je da se borim s ovim tipom. Pobjednik će dobiti priliku boriti se za titulu u bridger kategoriji. Nadam se da će ovaj dečko pristati. Ja sam već pristao boriti se protiv njega - napisao je Babić na Instagramu, gdje redovito izvještava svoje pratitelje o svemu.

Riječ je o eliminacijskom meču. Pobjednik bi imao zagarantiranu borbu protiv Oscara Rivasa za WBC pojas. Datum još nije poznat, Babić je pristao, a čeka se Merhyjevo 'da'.

POGLEDAJTE VIDEO: DARIJO SRNA EMOTIVAN NA PROMOCIJI KNJIGE

Najčitaniji članci