Babo, ima li tebi kraja? 'Vrući' Bogdanović brojao preko 30...

Jesmo li mi svjesni kakvog samo košarkaša imamo? E, pa moramo biti. Nevjerojatni Bojan Bogdanović neumoljivo trpa po Americi. Hrvatski košarkaš je ovaj put vodio svoj Utah Jazz do pobjede nad Memphisom 103-94 i utrpao 33 koša. To mu je već četvrti put ove sezone da je uspio zabiti 30 ili više koševa te je u 19 utakmica na prosjeku od 21.5 poena po utakmici.

Ukupan šut bio mu je 12 od 20, a tricu je gađao 4/8 uz to je skupio i 8 skokova te dvije asistencije. Najbolji kod Grizzliesa bio je Valančiunas s 22 poena, a Mitchell je kod Jazzera zabio 20. Babi i ekipi je ovo 12. pobjeda u sezoni uz sedam poraza.

Foto: Russell Isabella/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Bogdanović zabija 21.5 koševa po utakmici, što je nevjerojatna brojka. Primjerice, jedan Jimmy Butler bilježi 18.9 po utakmici, sjajni centar LaMarcus Aldridge 18.8, Porzingis 18.3, All Star centar Nikola Vučević 17.1. Naravno, sezona je tek počela, ali ako se po jutru dan poznaje... E onda ćemo gledati Babo show kroz cijelu sezonu. Obzirom na sjajnu formu, samo je pitanje vremena kada će oboriti svoj inidividualni učinak iz 2016. kada je u dresu Brooklyn Netsa zabio 44 koša.

Foto: Reuters/PIXSELL

Sve brojke pokazuju koliko je napredovao i da je apsolutno pogodio dolaskom u Utah. U momčadi punoj sjajnih igrača postao je neprikosnovena figura i možemo samo sjesti, uživati i čekati te kvalifikacije za OI gdje će, nadamo se, Bogdanović opet dominirati i odvesti nas na Olimpijske igre.

Na Olimpijskim igrama u Riju bio je najbolji strijelac turnira s prosjekom od 25.3 koševa po utakmici, a obzirom na to u kakvoj je trenutačnoj formi, ništa manje ne možemo očekivati ni na kvalifikacijama u Splitu. Jer kad Babo ovako trpa, njemu nema kraja.

Dallas Mavericksi pobijedili su u gostima Phoenix Sunse 120-113, a nezaustavljiv je bio Slovenac Luka Dončić koji je zabio 42 koša uz devet asistencija i 11 skokova. Najbolji kod Sunsa bio je Oubre s 22 poena, a naš Dario Šarić opet je bio blizu double-double učinka, ali je na kraju ostao na devet poena i devet skokova.

Sjajni Dončić polako ulazi u priče oko MVP-a. Nevjerojatno je napredovao u odnosu na prošlu sezonu, a prosječno zabija 30.1 koš po utakmici, hvata 10 skokova i dijeli 9.5 asistencija.

No nije to sve. Slovenac je postoa tek treći košarkaš u povijesti NBA lige koji je mjesec završio s triple-double prosjekom uz 30 koševa po utakmici. To je do sad uspjelo samo Russellu Westbrooku i Oscaru Robertsonu.