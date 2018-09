Babo mora na poštedu: Ja ne mogu da ne igram za repku...

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović stigao je u Indianu na završni kamp uoči početka nove NBA sezone koja počinje za dva tjedna. No, na Babu su kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Poljske i Litve ostavile posljedice.

Bogdanović praktički nije imao pravi odmor cijelo ljeto, a toga su svjesni u Indiani te su odlučili poštedjeti ga na završnim treninzima uoči početka sezone. Babo osjeća mali umor, a i javlja se ta bol u koljenu nakon što mu je Poljak Ponitka stao na nogu.

- Da je stigao sa slomljenom nogom, rekao bi da mu nije ništa. Moramo biti oprezni jer je igrao jako puno ovoga ljeta. Radi to svako ljeto. Pod velikim je pritiskom da mora odigrati dobro. Moramo malo paziti na njega - rekao je predsjednik kluba Kevin Pitchard.

- Malo sam umoran, ali spreman sam raditi sve što mi se kaže. Spreman sam za trening. - smiruje Bojan situaciju.

Dao je sve od sebe u kvalifikacijama protiv Litve i Poljske, no nije mogao sam iznijeti sav teret i odvesti nas do pobjede. Zabio je Babo 22 koša u obje utakmice i on je svoj posao odradio kao uvijek, no nije imao pravu potporu u drugim suigračima.

No ne žali što je došao umoran jer je ljeto proveo u najdražem dresu.

- Gotovo svako ljeto je isto za mene, provedem ga trenirajući i igrajući s reprezentacijom. Volim to. Ponosan sam zbog toga.

Na čelu s trenerom Nateom McMillanom Pacersi su prošle sezone sve iznenadili pokazavši sjajne igre. Svi su ih podcijenili, a oni su u playoff ušli sa petog mjesta. Tamo su uh pak dočekali LeBronovi Cavsi, a ispali su nakon velike borbe u sedam utakmica. Bogdanović je uz Oladipa i Sabonisa bio glavna violina momčadi u kojoj je godinama ordinirao Paul George. Prosječno je po utakmici zabijao 14,3 koševa, što mu je najbolja NBA sezona u karijeri.