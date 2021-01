Košarkaši Utah Jazza produžili su svoj niz pobjeda u NBA ligi na sedam 129-118 domaćim uspjehom protiv New Orleans Pelicansa, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović u novo je slavlje svoje momčadi ugradio 16 koševa, tri skoka, asistenciju i dvije osvojene lopte.

Bio je to dvoboj dviju momčadi u potpuno različitoj formi, za razliku od Utaha koji je u velikom nizu pobjeda, New Orleans je u velikom padu te je izgubio sedmu od posljednjih osam utakmica.

Bolje su u susret krenuli gosti koji su nakon prvih 12 minuta vodili sa 43-31, a početkom druge četvrtine i s najvećih 16 razlike, no ta se prednost istopila već do odmora, da bi domaći serijom 21-2 u trećoj četvrtini potpuno preokrenuli stvari i stigli do vodstva od 96-80.

Ponovno je sjajnu šutersku večer imao Donovan Mitchell koji je predvodio Jazz sa 36 koševa, 23 je dodao Mike Conley, dok Pelicansima za izbjegavanje novog poraza nije bilo dovoljno 27 ubačaja Ziona Williamsona i 23 Brandona Ingrama.

Jazz se ovom pobjedom izjednačio s Los Angeles Clippersima na drugom mjestu Zapadne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 11-4, dok su Pelicansi 12. na Zapadu sa 5-9.

Derbi večeri odigran je u Milwaukeeju gdje su prvaci Los Angeles Lakersi nadigrali domaće Buckse sa 113-106. Bila je to osma pobjeda Lakersa u gostima ove sezone u isto toliko nastupa, a do uspjeha ih je ponovno predvodio LeBron James sa 34 koša, 8 asistencija i 6 skokova, Kentavious Caldwell-Pope dodao je 23 poena za pobjednike, dok Buckse drugog uzastopnog poraza nisu uspjeli spasiti Giannis Antetokounmpo sa 25 pogodaka i 12 skokova te Jrue Holiday sa 22 ubačaja.

Lakersi su na vrhu Zapada i čitave lige omjerom 12-4, dok su Bucksi pali na treće mjesto Istoka sa 9-6.

Iznenađenje večeri dogodilo se u San Franciscu gdje su New York Knicksi nadigrali domaće Golden State Warriorse sa 119-104. Možda i ključni trenutak susreta dogodio se minutu prije kraja prvog poluvremena kada je najbolji obrambeni igrač Warriorsa Draymond Green isključen zbog druge tehničke pogreške. Knicksi su u nastavku vrlo brzo ostvarili dvoznamenkastu prednost te tako stigli do treće pobjede zaredom. Odlični su kod pobjednika bili RJ Barrett sa 28 koševa i Julius Randle sa 16 ubačaja, 17 skokova i 9 asistencija, dok je Stephen Curry ubacio 30 za domaće.

Knicksi su sada osma momčad Istoka s omjerom 8-8, dok su Warriorsi sedmi na Zapadu sa 8-7.