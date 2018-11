Babo solidan u pobjedi Pacersa, Hezonja pobijedio kod Dončića

Iza naših košarkaša još je jedna dobra noć u NBA ligi. Mario Hezonja dobro je iskoristio svojih devet minuta u pobjedi Knicksa kod Mavericksa (118-106).

Zabio je 11 koševa, svih 11 u prvom poluvremenu, uz 71.4% uspješnosti (5/7) i imao jedan skok. Mladi Slovenac Luka Dončić je u redovima domaćina igrao 34 minute u kojima je zabio 18 koševa, imao devet skokova, šest asistencija i jednu ukradenu loptu. Odličnu utakmicu odigrao je Hezonjin suigrač, Alfonso Trier, koji je počeo na klupi, a u svoje 24 minute zabio je 23 koša, imao dva skoka i asistenciju uz velikih 80% uspješnosti šuta (8/10).

That's 1️⃣1️⃣ points in Q2 for @mariohezonja 🔥 pic.twitter.com/DC2Zc7Qxxw

Bojan Bogdanović je s Indianom pobijedio na napetom gostovanju kod Chicaga (107-105). "Babo" se nije posebno istaknuo, ali svoj je posao solidno odradio. Za 27 minuta na terenu zabio je osam koševa uz dva skoka i asistenciju. U redovima "bikova" dobar je bio Zach LaVine koji je za 34 minute zabio 20 koševa, imao šest skokova, pet asistencija i ukradenu loptu, ali njegov šut bio je na slabih 33.3% (7/21). Imali su domaćini priliku doći do pobjede u posljednjem napadu - Holiday je promašio prvu tricu, odbijenu loptu je uhvatio Blakeney i pokušao šutirati, ali mu je Myles Turner efektno blokirao šut i osigurao pobjedu Pacersima.

Orlando Magic nastavio je s toplo hladnom igrom. U gostima su ih pobijedili LA Clippersi s velikih 120-95. Ekipu Doca Riversa nosio je odlični Harris sa 21 košem (šut 8/10), sedam skokova i dvije asistencije. Zbog ozljede Gortata više je minuta dobio Boban Marjanović i došao do double-double učinka (10 koševa, 11 skokova), dok je Lou Williams zabio 28 koševa. U redovima domaćina double-double je upisao Nikola Vučević sa 22 koša, 11 skokova i tri asistencije.

.@tobias31 did his damage in just 26 minutes.@Kia Performance of the Game | https://t.co/wLuasUkm6d pic.twitter.com/1D9Y7f5ibT