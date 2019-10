Baka (70) svladala biciklističku stazu poznatu kao Cesta smrti

Biciklistička staza u Boliviji poznata kao 'Cesta smrti' neobičan je izbor za sedamdesetogodišnju bakicu, no Mirtha Munoz pokazala je da godine nisu prepreka ni za što.

Riječ je o jednoj od najopasnijih cesta na svijetu s iznimno oštrim zavojima koji se penju nebu pod oblake, do gotovo 3350 metara. Biciklisti kreću iz džungle u nizinskom dijelu staze te nastavljaju do snijegom pokrivenih vrhova Anda.

Na putu ih najčešće prate magla, kiša, klizišta i strme litice. Ne treba zaboraviti ni to da je staza dosad odnijela tisuće ljudskih života.

No za 70-godišnju Bolivijku Mirthu Munoz, najstariju natjecateljicu biciklističke utrke 'Skyrace' dugačke 60 km bio je to prirodan nastavak bavljenja hobijem kojim se zarazila prije puno godina.

#boliviana MirthaMunoz(70) the oldest ever successful competitor in Bolivia´s 60 km Skyrace, ("DeathRoad" which has claimed thousands of lives) .The most dangerous road spirals skyward nearly 11,000 feet, from the country´s lowland jungles to snow-capped peaks of the Andes. pic.twitter.com/bNYPA6kRX5