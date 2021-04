Sarajevski klub FK Željezničar službenio je potvrdio da će na njihovu klupu sjesti Blaž 'Baka' Slišković (61), a to će mu biti treći klub iz BiH Premijer lige nakon što je vodio Široki Brijeg i Zrinjski, no on je poručio da ništa nije dogovoreno, već da sutra ide na sastanak sa vrhom kluba.

- Ništa još nisam službeno dogovorio. Ujutro stižem u Sarajevo - rekao je za SportSport.ba

Slišković je bez posla od prošlog mjeseca, a posljednji angažman je imao u Kitcheeu, prvoligašem iz Hong Konga na čijoj je klupi odradio 20 utakmica (11 pobjeda, 5 remija. 4 poraza).

Slišković bi na klupi Željezničara naslijedio Amara Osima, s kojim je klub raskinuo ugovor.

Pred nogometašem koji je poznat po zabijanju golova direktno iz kornera je težak posao budući da je momčad u nizu od osam prvenstvenih utakmice bez pobjede što je njihov najgori niz u ligaškoj povijesti.

Željezničar nakon 25 odigranih kola ima 39 bodova, a 3. Velež, koji je na poziciji koja vodi u europske kvalifikacije ima šest više.