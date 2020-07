Jasno je da ga francuski stru\u010dnjak nema u planovima, ali Balea o\u010dito to ne smeta. Wales, golf, dugo dugo ni\u0161ta pa Real - tim redoslijedom. O\u010dito je to Garethova krilatica, a fanovi 'kraljevskog kluba' diljem svijeta bijesne na dru\u0161tvenim mre\u017eama. A ugovor traje do 2022., no nije ba\u0161 sigurno da \u0107e ostati u Madridu.

Perez bi mu rado kupio prvu jednosmjernu kartu i bilo kojem smjeru, ali pitanje je tko \u017eeli ovakvog Balea i \u0161to on zapravo \u017eeli sa nastavkom karijere.