Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se prvi put nakon ožujka. Taj mjesec nam baš i neće ostati u dobrome pamćenju jer smo na na kvalifikacijskom turniru u Montpellieru ostali bez plasmana na Olimpijske igre, ali pozitivno je što su 'Kauboji' za sljedeće razdoblje dobili veliko pojačanje u liku legendarnog i neponovljivog maestra Ivana Balića (42).

On je nedavno imenovan za novog pomoćnika izbornik Hrvoja Horvata, a službeno predstavljanje bilo je danas u prostorijama HRS-a te je ujedno poslužilo kao i najava za EHF Euro Cup u kojem će Hrvatska igrati protiv Slovačke i Mađarske.

- Ovo je neka nova uloga. Ja i izbornik pričamo istim jezikom. Puno je mladih igrača, trebat će nam više vremena i više rada. Mislim da će sve doći na svoje. Vratio sam se jer je rukomet moj život. Cilj je unaprijediti cjelokupnu igru. Hrvatska ima potencijala i možemo to napraviti. Kroz karijeru sam uvijek pomagao mladima i to mi je izazov, ispunjava me i smatram da mogu pomoći. Nemam ambicije biti izbornik, tu sam da pomognem Horvatu. Cilj je da reprezentacija napreduje, iz dana u dan. Dosad sam gledao utakmice kao navijač. U Francuskoj smo bili bolji nego u Egiptu, ali ne bih se vraćao u prošlost. Trebamo se okrenuti budućnosti - rekao je Balić koji se tako u reprezentaciju vratio nakon tri godine kada je obnašao ulogu direktora reprezentacije.

U hrvatskom rukometu je jako teško razdoblje. Ostali smo bez plasmana na OI po prvi put nakon Sydneyja 2000. godine što je ogroman udarac za naš rukomet, a nismo se proslavili ni na SP-u prije više od tri mjeseca kada nismo došli i do nokaut faze. No, takve stvari nam se više ne smiju događati, ali moraju pasti u zaborav jer reprezentacija mora krenuti dalje.

Svjestan je toga i izbornik Horvat koji je odlučio pomladiti reprezentaciju, a za ovo natjecanje neće računati na Igora Karačića, Domagoja Duvnjaka i Željka Musu koji su dobili poštedu i upravo zbog toga se može reći kako se izbornik priprema na novu eru reprezentacije. Neće biti ni Martinovića, Mamića, Cindrića.

- Zbog situacije s koronom s popisa su otpali Martinović, Cindrić, Mamić i Ivanković. Na tome smo se zaustavili. Prvi cilj nam je selekcija igrača koji mogu igrati u oba pravca, kako bi smanjili broj izmjena. To nam je dosad bio problem. Imamo puno novih lica, posebno na poziciji pivota. Svaki izbornik ima vremena, a onda kad izgubi reprezentaciju ima jako malo vremena. Ne smijemo lutati, ne smijemo trošiti vrijeme na to. Moramo strpljivo raditi i pronaći igrače koji će pratiti moju i Balićevu viziju za Euro 2022 u Slovačkoj i Mađarskoj. S Ivanom sam surađivao i kada je on bio pomoćnik Željku Babiću, a ja sam vodio mladu reprezentaciju. Poklopili smo se. Stožer mora puhati u isto jedro.

Hrvatska će u srijedu 28. travnja i u četvrtak 29. travnja u Varaždinu odigrati dva susreta EHF EURO Cupa protiv Slovačke, a dva dana kasnije s Mađarskom u Veszpremu. U dva susreta koja je odigrala do sada u tom natjecanju, Hrvatska je ostvarila dvije pobjede. Najprije je u Osijeku slavila protiv Mađarske 31-27, a zatim je u siječnju neposredno uoči Svjetskog prvenstva pobijedila Španjolsku 31-28.

Slovačka je do sada odigrala tri susreta i sva tri izgubila, a Mađarska je u četiri kola ostvarila tri pobjede i jedan poraz i nalazi se na vrhu ljestvice. Reprezentativci će odmah produžiti u Sv. Martin na Muri gdje će boraviti do utakmica sa Slovačkom.

Popis igrača je sljedeći:

Ivan Pešić (MC MESHKOV BREST), Moreno Car (RK NEXE), Matej Mandić (RK IZVIĐAČ CO), David Mandić (RK PPD ZAGREB), Lovro Mihić (ORLEN WISLA PLOCK), Karlo Godec (RK DUBRAVA), Ivan Ćupić (RK VARDAR 1961), Vlado Matanović (RK PPD ZAGREB), Fran Mileta (RK NEXE), Leon Šušnja (ORLEN WISLA PLOCK), Tomislav Kušan (HC EUROFARM PELISTER), Nikola Grahovac (RK PPD ZAGREB), Veron Načinović (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Halil Jaganjac (RK NEXE), Domagoj Pavlović (MT MELSUNGEN), Tin Lučin (ABANCA ADEMAR LEON), Luka Šebetić (TREMBLAY EN FRANCE HANDBALL), Mateo Maraš (HC EUROFARM PELISTER).