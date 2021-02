Četiri dana prije nego će u nedjelju protiv Rumunjske otvoriti osmodnevni turnir na kojem će odigrati osam utakmica te za odlazak u Tokio i na Olimpijske igre morati osvojiti minimalno treće mjesto, Ivica Tucak priopćio je imena "Barakuda" s kojima će krenuti put Rotterdama u petak 12. veljače.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je izbornicima dopušteno povesti 15 igrača, 13 koji će biti u zapisniku te dva u rezervi, Tucak se odlučio povesti njih 14. Razlog? Povest će jednog fizioterapeuta više. Logična odluka kada se u jednadžbu uvrsti gore spomenuta činjenica, svakako nehumana, da u osam dana neće biti ni dana odmora.

- Ovo je najteža odluka za svakog izbornika, pa tako i za mene s obzirom da su svi momci od onih početnih 22 koji su pozvani na pripreme dali svoj maksimum - započeo je Tucak svoje objašnjenje.

- Četiri su morala otpasti. To su vratar Marcelić, centar Dobud te vanjski igrači Benić i Žuvela. Želim iskreno zahvaliti svoj četvorici na maksimalnom naporu koji su uložili, njihovoj želji i volji. Svojim prisustvom na svakom treningu i utakmici naše su pripreme učinili još kvalitetnijima te im hvala u to ime. Meni kao izborniku ovo je vrlo teška odluka, no donesena je na osnovi trenutačnog stanja igrača. To nikako ne znači da će istih 14 igrača putovati i za Tokio, ukoliko se kvalificiramo. No ovih 14 smatram da je najbolje što hrvatski vaterpolo trenutačno ima.

Ako se može govoriti o iznenađenjima, onda je to svakako izostavljanje Hrvoja Benića koji se može koristiti i na poziciji braniča, kao i na vanjskim pozicijama na kojima je prednost dao mladom Laziću kao rezervi. Tucak se, uz neupitnog kapetana Bušlju, tu odlučio na Macana te mladog Burića. Također, u odnosu na Debrecen na centarsku se poziciju vraća Luka Lončar umjesto Nikše Dobuda, a Toni Popadić potvrdio je i na ovim pripremama da je trenutno golmanski broj dva.

Ponovimo još jednom i drugi apsurd koji se ne tiče bazena, a kaže da će reprezentacija biti diskvalificirana s turnira ukoliko bude imala tri pozitivna testa na korona virus, bilo igrača, bilo članova stožera. Ne dogodilo se nikome.

Nakon Rumunjske "Barakude" će igrati redom protiv Nizozemske, Francuske, Rusije pa Njemačke za kraj grupne faze iz koje prve četiri reprezentacije odlaze u četvrtfinale, a tri najbolje u Tokio.



1. Marko Bijač

2. Marko Macan

3. Loren Fatović

4. Luka Lončar

5. Maro Joković

6. Luka Bukić

7. Ante Vukičević

8. Andro Bušlje

9. Lovre Miloš

10. Josip Vrlić

11. Rino Burić

12. Javier Garcia Gadea

13. Toni Popadić

14. Franko Lazić