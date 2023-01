Barbara Matić nominirana za najbolju džudašicu svijeta

Međunarodna džudo federacija (IJF) objavila je nominacije za najbolje džudašice i džudašice svijeta za 2022. godinu, a među pet kandidatkinja je i dvostruka svjetska prvakinja 28-godišnja Barbara Matić iz splitskog JK Pujanke.

- Iznimno sam zadovoljna kako je završila 2022. godina, ovo je zaista poput šlaga na torti. Biti proglašena odnosno ući u završni krug s pet najboljih judašica na svijetu stvarno je velika stvar. Presretna, prezadovoljna i ponosna sam na tu nominaciju. Bila bi velika stvar da to osvojim, ali ja sam već s trenutnom situacijom iznimno zadovoljna. Iskoristila bi priliku te se zahvalila svim navijačima na velikoj podršci i nadam se da će me podržati i ovaj put - kazala je Barbara, koja je trenutno na pripremama u austrijskom Mittersillu.

Foto: Gabi Juan/EJU

Glasovanje na web stranici IJF-a započelo je u četvrtak i traje do kraja siječnja. Uz svjetski broj jedan na svjetskoj rang ljestvici Matić, nominirana je i 21-godišnja Zagrepčanka Lara Cvjetko u kategoriji "Zvijezda u usponu“, kao finale Barbare i Lare sa SP-a u Taškentu u kategoriji "Najbolji trenutak u 2022. godini“. U kategoriji „Trenersko postignuće“ (Coaching Achievement of the Year 2022) nominirani su Vladimir Preradović i Dragan Crnov.

Pobjednici će biti objavljeni u veljači tijekom Grand Slama u Parizu 2023.

