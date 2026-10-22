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Barca bacila oko na Baturininog suigrača, dijete Real Madrida

Piše Ivan Tomašković,
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Barca bacila oko na Baturininog suigrača, dijete Real Madrida
Foto: Claudia Greco
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Godinama je bio dio sustava Kraljevskog kluba, prije nego što je karijeru nastavio u Italiji i dobio priliku pokazati svoj puni potencijal

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Dva pogotka u 4-1 pobjedi Coma protiv Manchester Uniteda postigao je argentinski majstor Nico Paz. Riječ je o igraču koji je prošao omladinski pogon u Real Madridu, no pravu priliku u Kraljevskom klubu nije dobio. Puni potencijal pokazuje u Comu. 

Prema tvrdnjama španjolskog novinara Francoisa Gallarda, Barcelona želi dovesti Nica Paza iz Coma u ljeto 2027. godine.
Gallardo tvrdi da je momčad Hansija Flicka spremna krenuti po argentinskog veznjaka, koji je u posljednje vrijeme privukao pozornost dobrim igrama u talijanskom nogometu.

UEFA Champions League - Paris St Germain v FC Barcelona
Foto: Stephane Mahe

Priču čini posebno zanimljivom činjenica da je Paz nogometno odrastao u omladinskom pogonu Real Madrida. Godinama je bio dio sustava Kraljevskog kluba, prije nego što je karijeru nastavio u Italiji i dobio priliku pokazati svoj puni potencijal. Nakon odlaska u Como Paz je napravio velik iskorak i postao jedan od zanimljivijih mladih igrača talijanske Serie A. Pozornost privlači kreativnošću, sposobnošću stvaranja prilika i konkretnim učinkom u završnici napada.

Interes za njega nije iznenađenje, no pokušaj Barcelone da ga dovede bio bi posebna priča. Transfer igrača koji je prošao akademiju najvećeg rivala uvijek bi izazvao veliku pozornost, osobito ako bi se realizirao u idućim godinama.

Barcelona bi pritom morala računati na to da Real Madrid još ima mogućnost vratiti svojeg nekadašnjeg igrača. Prema ranijim izvješćima španjolskih medija, madridski klub zadržao je opciju otkupa Paza u ljeto 2027. godine.

UEFA Champions League - Como v Manchester United
Foto: Claudia Greco

Otkupna opcija iznosi 80 milijuna eura. Real bi tako mogao imati važnu prednost odluči li vratiti Argentinca na Santiago Bernabéu, unatoč interesu drugih klubova. Zato eventualni Pazov dolazak u Barcelonu ne bi bio jednostavan posao. 

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