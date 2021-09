Fantastično je kao na ringišpilu okrenuo protivnika, zaletio se prema golu pa prizemnim udarcem matirao golmana. A proslava je bila puna emocija. Prekrio je rukama lice, pala je i pokoja suza, suigrači su ga podignuli, a navijači skandirali. I sami su znali kroz kakvu je agoniju morao proći.

Nakon 323 dana dugog oporavka, četiri operacije i brojnih terapija, Barcin dijamant Ansu Fati (18) konačno se vratio na travnjak u pobjedi nad Levanteom (3-0). Navijači Barcelone čekali su ga kao ozeblo sunce nakon odlaska Lea Messija jer upravo je on predodređen za njegova nasljednika. Zadužio je njegovu desetku i stavio si nekoliko tona težak pritisak na leđa, no jednim potezom pokazao je o kakvom talentu je riječ.

Protiv Levantea je dobio priliku u posljednjih deset minuta pri rezultatu 2-0, a igrao je kao da je finale Lige prvaka. Bio je željan utakmica, suigrača, velike pozornice i tog cijelog šušura i nogometne atmosfere. Išao je sto posto na svaku loptu bez obzira što je iza njega dugačak oporavak. A onda je u 90. minuti pokazao zašto je jedan od najtalentiranijih nogometaša na svijetu. Fantastično je zabio za konačnih 3-0 u erupciju oduševljenja na Camp Nou. A ne zaboravimo, tek mu je 18 godina i život mu je u tako ranoj dobi zadao šamarčinu od koje se oporavio.

Gol pogledajte OVDJE.

Španjolski mediji prozvali su ga momentalno novim Barcinim kraljem, a dobio je čak i titulu igrača utakmice iako je odigrao svega deset minuta. No, bila je to više nagrada mladom nogometašu kao poticaj za dalje i za katarzu koju je morao proći kako bi se opet vratio na travnjak.

Gol je proslavio u zagrljaju klupskih liječnika i fizioterapeuta koji najbolje znaju kroz što je sve prolazio posljednjih deset mjeseci. Tim potezom zahvalio im se na svemu što su učinili za njega na tom mukotrpnom putu.

- Hvala liječnicima i svima koji su ovo prošli sa mnom. Navijači su bili nevjerojatni. Mi smo Barcelona i moramo nastojati osvojiti sve; La Ligu i Ligu prvaka, sva natjecanja. Za to se moramo boriti i raditi. Ponosan sam što nosim broj deset nakon Lea. Hvala klubu na prilici - kazao je presretni Fati.

Ansu Fati je posljednju utakmicu odigrao protiv 7. studenog u pobjedi nad Betisom (5-2), no tu pobjedu ne pamti po dobrome jer se teško ozlijedio u 31. minuti nakon prekršaja jednog gostujućeg igrača. Stisnuo je zube, odigrao do kraja poluvremena, ali morao je izaći.

A onda nekoliko dana nakon utakmice šok. Mlada zvijezda pretrpjela je rupturu unutarnjeg meniskusa i morala je na operaciju. Prvotne prognoze išle su do četiri mjeseca, no kako je u to vrijeme u Barceloni na svim razinama vladao kaos, to se odrazilo i na liječničku službu. Zbog pogrešnih terapija sve se zakompliciralo, rana nije zarasla pa je morao odraditi još tri operacije. Na kraju se sve odužilo na 10 mjeseci, a Fati je zeleno svjetlo za povratak napokon dobio u kolovozu.

No, klub nije htio riskirati s njim. Nakon tako dugog oporavka nisu ga smjeli baciti u vatru kako se ne bi dogodilo najgore. Tempirali su mu opterećenje, prvo je trenirao individualno pa onda s momčadi, a u nedjelju poslijepodne se konačno nakon 323 dana vratio na travnjak. Dobio je tek posljednjih deset minuta, ali i to je bilo dovoljno da pokaže kakav je majstor i da s razlogom zaslužuje nositi broj deset.

Za Barcelonu je debitirao 25. kolovoza 2019. godine protiv Betisa kada je imao tek 16 godina, a prvi gol stigao je odmah utakmicu poslije protiv Osasune. Odmah je pokazao kakav je talent, a ubrzo su krenula ogromna očekivanja od njega. Mnogi su ga prozvali Messijevim nasljednikom koji će predvoditi klub u budućnosti i osvajati trofeje baš kao što je radio i Argentinac. Sa svega 17 godina debitirao je za Španjolsku, vladala je velika euforija oko njega u Kataloniji, no prošlog studenog život mu je zadao težak izazov.

Nije ga teška ozljeda pokolebala. Iako je bilo pitanje kada će zaigrati, vratio se još jači i pokazao da Barca ne mora brinuti za budućnost.