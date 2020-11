Barca ispetardirala Betis: Messi ušao i s dva komada riješio sve

Za iznenađenje prije samog susreta pobrinuo se Barcin trener Ronald Koeman, koji je Lionela Messija ostavio na klupi. No, bez Argentinca nije išlo pa kada je ušao riješio je stvar

<p><strong>Barcelona</strong> je s čak pet golova ispratila <strong>Real Betis</strong> s Camp Noua i u 9. kolu <strong>La Lige </strong>slavila 5-2. Dvije momčadi nastavile su tradiciju efikasnih i uzbudljivih susreta pa niti ovaj nije razočarao.</p><p>Za iznenađenje prije samog susreta pobrinuo se Barcin trener <strong>Ronald Koeman</strong>, koji je <strong>Lionela Messija </strong>ostavio na klupi. Nizozemac je zaigrao s Fatijem, Griezmannom i Dembeleom u napadu.</p><p>U 22. minuti Barcelona je povela. Ousmane <strong>Dembele </strong>postigao je sjajan gol na asistenciju <strong>Griezmanna</strong>, koji se potom ispromašivao, a u 33. minuti njegov udarac s bijele točke obranio je Barcin bivši golman <strong>Claudio Bravo</strong>.</p><p>Betis je koncem prvog dijela stigao do izjednačenja nakon što je <strong>Sanabria</strong> iskoristio ubačaj i matirao <strong>Ter Stegena </strong>pa se na odmor otišlo s 1-1. Koeman je shvatio kakvu grešku je napravio pa je odmah na startu drugog dijela uveo <strong>Messija</strong>.</p><p>I odmah je dao svoj doprinos novom vodstvu. Griezmann je pogodio za novo vodstvo 2-1 na asistenciju Albe čiju loptu je Messi lukavo i inteligentno propustio do Francuza.</p><p>Točno sat vremena igre obilježio je <strong>Mandi</strong>, koji je loptu zaustavio rukom pa je Messi dobio priliku iz penala povisiti vodstvo na 3-1. Argentinac ju je objeručke prihvatio i poentirao.</p><p>Betis je uspio smanjiti s igračem manje kada je u 72. minuti <strong>Loren </strong>pogodio za 3-2, ali nakon toga priča je bila gotova. Messi je opet zabio u 82., a za konačnih 5-2 pobrinuo se <strong>Pedri</strong>.</p><p>Barca je sada na osmom mjestu La Lige te je stigla do pobjede nakon četiri utakmice bez trijumfa. Nakon reprezentativne stanke Barcelona ide u goste Atletico Madridu, dok će Betis gostovati Athletic Bilbau.</p>