Barca izdominirala u pola sata: Show Fatija, zabio je i Messi

<p>Nogometaši <strong>Barcelone </strong>preživjeli su odlazak <strong>Luisa Suareza</strong>. I dok je Urugvajac <a href="https://www.24sata.hr/sport/suarez-stigao-u-atletico-sest-golova-zavrsilo-u-mrezi-granade-718771" target="_blank">u debiju za </a><strong><a href="https://www.24sata.hr/sport/suarez-stigao-u-atletico-sest-golova-zavrsilo-u-mrezi-granade-718771" target="_blank">Atletico Madrid</a> </strong>postigao dva gola i jednom asistirao, Barca je s lakoćom prošla kroz <strong>Villarreal </strong>te u 3. kolu La Lige slavila s visokih 4-0. Win-win situacija, čini se.</p><p>Briljirao je mladi <strong>Ansu Fati </strong>(17) koji je u samo 19 minuta postigao dva gola nakon čega je ubrzo uslijedio i onaj <strong>Lionela Messija</strong>, prvi ove sezone. Utakmicu je obilježio i ligaški debi <strong>Ronalda Koemana </strong>na klupi.</p><p>Fati je doveo Barcu u vodstvo već u 15. minuti, a samo četiri minute kasnije zabio je i drugi. Bila su mu to prva dva gola ove sezone. Barcelona je pauzirala prva dva kola, no u trećem je konačno ušla u novu sezonu i to na pravi način. <strong>Lionel Messi </strong>u 35. minuti zabio je iz penala, a točku na "i" stavio je Torres autogolom u 45. minuti.</p><p>Na vrhu La Lige trenutno je <strong>Real Betis </strong>sa šest bodova ispred Granade i Real Sociedada. <strong>Real Madrid </strong>je na šestom mjestu s utakmicom manje dok <strong>Atletico, Barcelona i Sevilla </strong>imaju po dvije utakmice manje i drže deveto, deseto i jedanaesto mjesto. <strong>Ivan Rakitić </strong>postigao je gol u pobjedi Seville kod Cadiza.</p>