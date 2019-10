'Barca je teška, ali to nije više ona momčad kao 2010. godine'

Ples kuglica u ždrijebu Lige prvaka i ove godine je spojio Barcelonu i Inter u istu skupinu. Prošle godine je Barca na Camp Nou bez Lea Messija pobijedila 2-0, dok je na Giuseppe Meazzi bio 1-1. Jedna stvar je ista kao i prošle godine, a to je ta da Leo Messi neće ni večeras igrati za Blaugranu u susretu protiv Intera koji se pod vodstvom Antonija Contea nalazi u paklenoj formi.

Na drugoj strani je potpuno drugačije raspoloženje jer Katalonci izgledaju promjenjivo, a Argentinac opet ima problema s ozljedama. Griezmann i Suarez baš nisu u formi i nema te kemije koja je krasila Barcu svih ovih godina. U tome šansu vidi i bivši talijanski nogometaš i igrač Intera Marco Materazzi (46) koji je osjetio slast pobjede protiv Barcelone i to 2010. godine kada ih Inter pobijedio u polufinalu i na kraju se okitio naslovom Lige prvaka.

- Barcelona je uvijek težak protivnik, ali ove današnje momčadi nitko se ne boji. Nije to ona momčad od prije devet godina, takva se više nikad neće ponoviti. Sada na terenu imaju tri ili četiri fenomena. Onda su imali deset i vanzemaljca Messija - rekao je Materazzi za Marcu.

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Iskreno gledajući, nije to ni blizu one Guardioline Barcelone. Ibrahimović, Iniesta, Xavi, David Villa, Puyol, Alves, jednostavno je preteško naći zamjene za ovakve igračine koji su unosili strah i trepet u kosti mnogih suparnika, no danas smo došli do te situacije da Barca kao od šale gubi i od jedne (bez podcjenjivanja) Granade.

Materazzi zna kako pobijediti Barcu te je dao savjet svojim igračima, a taj savjet nećete nikada pogoditi.

- Prvo moraju ne primiti gol, a onda će biti puno lakše. Bit će razočaranje za nogomet što Messi neće igrati, ali će to biti dobro za Inter. Njega jednostavno nije moguće zaustaviti. Morate se nadati da ima loš dan. Bez Messija, sve je lakše - zaključio je Talijan.

Foto: Stephen Pond/Press Association/PIXSELL

Za razliku od prošle godine, možemo slobodno reći kako Barca nije ovaj put toliki favorit i jasno je da ovakav tvrdi, čvrsti i organizirani Inter ima svoje šanse protiv ranjenih Katalonaca. Priliku će s klupe na večerašnjoj utakmici tražiti i Ivan Rakitić...

Ove dvije momčadi su u povijesti igrale ukupno osam puta, a Barcelona je puno uspješnija. Pobjeđivali su tri puta, jednom je bio remi, a jednom je Inter pobijedio. Ove dvije momčadi su u grupnoj fazi LP bile i 2009. godine kada je Barcelona u prvoj utakmici pobijedila 2-0 golovima Piquea i Pedra, dok je u drugoj utakmici bilo 0-0.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

No mnogima na pamet sigurno najviše pada polufinale Lige prvaka 2010. godine što je jedan od najbolnijih poraza kojeg je Pep Guardiola doživio u karijeri. Inter je u prvoj utakmici pobijedio 3-1 i to nakon što je Maxwell doveo Španjolce u vodstvo, a onda su sve okrenuli Maicon, Sneijder i Milito. U uzvratu na Camp Nou bilo je 1-0 za Barcu, no nedovoljno za nadoknađivanje poraza.

Foto: Stephen Pond/Press Association/PIXSELL

Interovci su tada slavili kao ludi, a svima je ostalo u pamćenju trčkaranje Josea Mourinha po travnjaku Camp Noua dok su prskalice zalijevale travu. Bila je to jedna od najslađih pobjeda Intera, a vidjet ćemo hoće li večeras tako trčkarati i Conte koji je stvorio kemiju u momčadi baš kao i Special One te 2010. godine kada je osvojio trostruku krunu.