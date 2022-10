Raspad u Barceloni nakon novog kiksa, Inter se naslađuje: E sada će nas pamtiti dugo...

Da je Asslani u posljednjim sekundama bio nesebičan i dodao loptu Gosensu koji je bio sam na u petercu, Inter bi vrlo vjerojatno u srijedu navečer na Camp Nou proslavio plasman u osminu finala Lige prvaka. No, ovako je i dalje sve otvoreno.

Barcelona i Inter remizirali su 3-3 u nogometnoj poslastici. Barcelona je vodila 1-0 golom Dembelea u 40. minuti, ali uslijed amaterskih reakcija u obrani, Inter je sve preokrenuo u drugom dijelu. Zabijali su Barella i Lautaro Martinez za 2-1.

Uslijedila je invazija na talijanski gol. Barcelona je žestoko pritisnula jer poraz bi značio ispadanje u grupnoj fazi. Prijetili su sa svih strana i onda tko će drugi nego Robert Lewandowski. Zabio je u 82. za 2-2.

Foto: Siu Wu

Igralo se u potpunosti na Interovoj polovici, Barca je bacila sve karte u napad, ali Pique i Garcia kao da su htjeli da Inter slavi. U 89. minuti Onana je ispucao loptu na Lautara na centar igrališta, povukao je loptu pa jednim pasom izbacio cijelu katalonsku obranu! Na lijevoj strani šesnaesterca pronašao je Gosensa koji je zabio za 3-2. Uletjela je cijela klupa Intera u teren, bili su uvjereni kako je osmina finala u džepu.

I tri minute kasnije, spasitelj Barce opet je tu. Lewa je zabio glavom za 3-3, pokušala je Barca do sva tri boda, na kraju je Inter mogao zabiti novi gol, ali Ter Stegen je skinuo čistu šansu Asslaniju.

Foto: Siu Wu

- Znali smo da imamo hrabrosti i već u prvom poluvremenu stvorili smo puno prilika. Na poluvremenu sam momcima rekao da vjeruju u sebe. Čestitam igračima na sjajnoj utakmici. Da smo pobijedili osigurali bismo prolaz dva kola ranije, ali sada imamo Plzen. Barcelonin problem je što su naišli na Inter. Sada će nas u Španjolskoj dugo pamtiti - rekao je trener Intera Simone Inzaghi.

Pred kraj utakmice dobio je crveni karton, no neće ga to previše rastužiti jer njegova momčad je na koračić od osmine finala. Barca je u nemogućoj misiji, uz to što mora pobijediti Bayern i Viktoriju u preostala dva kola, Inter mora izgubiti od Bayerna i barem remizirati sa češkim klubom. Ovo prvo vrlo izvjesno, a drugo ipak malo vjerojatno.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Je li ovo njegova osveta, pitali su ga novinari.

- Osveta protiv koga? Onih u Španjolskoj koji su me nazivali trenerom catennaccia. Igra mojih momčadi govori za sebe, ne moram se osvećivati. Barcelona u La Ligi ima jedan remi, a sada će nas pamtiti dugo vremena - bocnuo je Inzaghi Barcu.

A što Xavi kaže? Nakon poraza u prošloj utakmici optužio je suce da su oštetili njegovu momčad. Sada je ipak svjestan da su njegovi igrači krivi.

- Malo sam ljut. Kao što nas prošle godine nije išlo, ovaj put je to zbog naših grešaka. I gotovo bih rekao da čak i više boli. Ali ako ne pobijedite Inter kod kuće, ne zaslužujete nastavak natjecanja, iako još uvijek imamo malu nadu da ćemo proći. Preuzimam odgovornost. Uznemiren sam i ljut - kazao je Xavi kojemu opasno visi otkaz nad glavom.

Klub je ove sezone odlučio ići na sve ili ništa. U besparici su potrošili na 150 milijuna eura na pojačanja. No, nisu doveli Lewandowskog, Koundéa i Raphinhu da pobjeđuju Cadiz i Elche, već da im donesu rezultat u Ligi prvaka. Sada je sve izvjesnije kako će drugu godinu zaredom preseliti u Europsku ligu što je ponižavajuće za europskog velikana. Ali i kaotično po financije jer su Ligom prvaka htjeli napuniti blagajnu.



Najčitaniji članci